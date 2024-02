Plus de 200 personnes se sont rassemblées lundi soir dans la salle paroissiale ukrainienne de Whitney Pier pour entendre parler du projet du gouvernement provincial d’installer 30 minirefuges sur un terrain vacant du quartier.

La réunion a été tendue et houleuse, marquée à plusieurs reprises par des cris, des injures et des menaces de violence de la part de participants frustré et en colère face au projet.

Une femme a affirmé que le plan était de délibérément déplacer les consommateurs de drogue du centre-ville de Sydney.

Les citoyens ont été témoins d'activités sexuelles dans des zones ouvertes du centre-ville en plein jour, de gens qui se droguent, de combats et d'autres types de violence , a-t-elle dit. Le centre-ville est devenu un fardeau.

Un autre a répondu : je suis désolé, mais tant que vous n'avez pas dormi dehors à -20 degrés, vous n'avez pas votre mot à dire .

La majorité des personnes qui ont pris la parole lors de la réunion se disent préoccupées par la sécurité dans leur quartier.

Cheryl Butler-Berkeley a grandi à Whitney Pier et elle a dit que les gens étaient mécontents du manque de consultation publique sur le projet.

Si vous amenez quelque chose dans notre communauté et notre communauté n'est pas au courant, et vous nous l'imposez, vous allez rencontrer une certaine résistance , a-t-elle déclaré. Notre communauté va réagir, et elle va réagir durement.

Du personnel sur place

Le Centre Ally de Sydney et New Dawn Enterprises doivent gérer ensemble les minirefuges, qui contiennent chacun un lit, un radiateur et un bureau. Le village aura aussi des bâtiments séparés pour les toilettes, les douches, la buanderie et l'administration.

Ouvrir en mode plein écran Le village de trente minirefuges temporaires doit être construits sur ce site près d'un quartier résidentiel. Photo : Radio-Canada / Holly Conners

Erika Shea, la PDG de New Dawn, s'est fait huer par la foule après avoir laissé entendre que certaines des personnes qui allaient vivre dans les minirefuges seraient issues de la communauté.

Nous n'allons pas mettre les gens dans les bois ni dans un parc industriel , a-t-elle déclaré.

Il s'agit d'aider les gens à se stabiliser et à réintégrer notre communauté. Et je serais prêt à parier que beaucoup d'entre eux sont nés et ont grandi à Whitney Pier.

Deux personnes travailleront au village pour aider les résidents qui ont besoin de traitement contre la toxicomanie, de services, de réduction des méfaits ou de soins de santé mentale.

Les résidents des minirefuges seront autorisés à boire de l’alcool, à fumer des cigarettes et à consommer du cannabis. Cependant, il y aura une politique de tolérance zéro pour toute forme de violence. Les responsables sont en train d’élaborer une politique pour expulser ceux qui ne respectent pas les règles.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, dit avoir entendu les préoccupations des résidents. Photo : Radio-Canada / Erin Pottie

Les gens ne vont pas aimer ça , a conclu Cheryl Butler-Berkeley. Ce ne sera pas beau si le village est construit ici et puis les cambriolages se multiplient et nos enfants finissent par jouer et ramasser des seringues.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a fait une apparition surprise lors de la réunion de lundi. Après avoir entendu les préoccupations des résidents, Houston a déclaré qu'il aurait d'autres discussions avec son équipe sur le processus de sélection du terrain.

Ce que je retiens le plus, ce sont les inquiétudes quant au processus de sélection du site et les préoccupations de la communauté pour sa propre sécurité et celle de sa famille et de ses voisins , a-t-il déclaré.

Les questions concernant la sélection des sites sont des questions auxquelles il faut répondre.

