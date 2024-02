Des citoyens de Saint-Maurice ont déposé une pétition lundi soir lors de la séance du conseil municipal pour s’opposer à l’implantation d'éoliennes sur le territoire. En date de mardi, la version papier de la pétition contenait 175 signatures.

Le projet de production d’hydrogène de TES Canada prévoit l’implantation d’éoliennes dans certaines municipalités des MRC de Mékinac et des Chenaux.

Voir apparaître des éoliennes sur notre territoire, c'est pas favorable à notre qualité de vie , estime un des instigateurs de la pétition et résident de Saint-Maurice, Jean Guilbert.

Il précise que la pétition continue de circuler. Jean Guilbert a espoir de recueillir plus de signatures et espère que les élus vont respecter la volonté populaire .

Jean Guilbert affirme qu’au moins une centaine de personnes qui s’opposent aux éoliennes pour répondre aux besoins en énergie de TES Canada étaient présentes à la séance du conseil municipal.

Le maire dit vouloir écouter les citoyens

Au lendemain de la séance, le maire de Saint-Maurice, Gérard Bruneau, a déclaré qu’il ne veut pas aller contre l’opinion des citoyens.

On a été élu par la population de Saint-Maurice, alors donc on doit respecter ce que la population de Saint-Maurice nous amène comme information ou comme crainte, assure-t-il. Alors c'est pour ça que j'ai dit de ne pas s'inquiéter. Nous ne changerons rien tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas toute l'information et qu'on les aura informés, rencontrés et consultés.

Le maire a l’impression qu’il y a des gens pour ou neutre par rapport aux éoliennes de TES Canada à Saint-Maurice et qui n’ont pas nécessairement fait connaître leur opinion publiquement. La municipalité compte plus de 2500 citoyens.

Ceux qui sont pour, on les entend très très peu. Ils sont pour ou bien ça ne les dérangerait pas, dit-il. Comment évaluer la répartition de la municipalité entre ceux qui n'en veulent pas et ceux qui, en fin de compte, vivraient avec ça? Ça, c'est une chose qui est très difficile [à évaluer].

Gérard Bruneau estime aussi qu’il n’a pas encore assez d’informations sur le projet de TES Canada pour se prononcer définitivement sur la question.

Un dialogue ouvert

Mardi, l’instigateur de la pétition, Jean Guilbert, et le maire se sont parlé au téléphone. M. Guilbert a l’impression que la séance du conseil municipal a permis de favoriser une rencontre sociale .

Jean Guilbert croit que le maire est sensible aux revendications des gens qui s’opposent à ce projet. Il espère que les élus des autres municipalités seront aussi à l’écoute de leurs citoyens.

D’après les entrevues réalisées aux émissions Toujours le matin et En direct