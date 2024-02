Mike Savage ne sera pas candidat à sa réélection lors du scrutin municipal prévu pour le 19 octobre. Le maire d'Halifax avait été élu pour la première fois en 2012.

L’affaire a été pliée en trois minutes. Ce mardi, aux alentours de 12 h 15, Mike Savage a annoncé lors d’un point presse qu’il ne souhaitait pas se représenter pour un quatrième mandat. Il a aussi évoqué le plaisir qu'il a pris à être maire de la capitale néo-écossaise pendant 12 ans.

Être maire est la meilleure fonction que j'aie jamais eue, celle qui me convient le mieux à mon avis. Cela m'a mis au défi. Cela m'a parfois irrité, mais la fonction m'a libéré, renforcé et c’est passée si vite. Alors oui, j'aime ce travail, mais 12 ans, c'est assez long. Il est temps pour moi de planifier ma vie après avoir été maire , a déclaré celui qui a été député fédéral pour le parti libéral avant d'être maire d’Halifax.

Jamais véritablement inquiété lors des précédentes élections, Mike Savage, qui a été élu en 2012, puis réélu en 2016 et 2020, a contribué à transformer la plus grande ville des provinces de l’Atlantique, en se concentrant sur le développement de l'économie et la promotion d’un environnement sain et durable.

Sous son égide, la démographie a considérablement progressé, mais cela amène aujourd’hui son lot de problèmes.

Au cours des huit prochains mois, je continuerai à faire ce travail avec enthousiasme, en défendant la MRH et les villes à travers le pays pour qu'elles réalisent leurs aspirations et relèvent les défis importants que nous partageons : le sans-abrisme, l'accessibilité et l'offre de logements, l'équité sociale et les menaces majeures posées par le changement climatique , a indiqué Mike Savage.

L’édile a aussi profité de son allocution pour remercier les équipes de la municipalité. Il a également rappelé son engagement dans la Fédération canadienne des municipalités au sein de laquelle il a dirigé le caucus des maires des Grandes villes.

Après l'annonce de Mike Savage, Tim Houston a souligné l'engagement du maire.

Tim Houston, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse a remercié dans un message sur X (anciennement Twitter) le maire pour les années passées au service des communautés de la MRH . Il a été un partenaire précieux pour relever les défis de la croissance dans l'ensemble de la municipalité. Je me réjouis de continuer à travailler avec lui à la fin de son mandat et je lui souhaite le meilleur pour le prochain chapitre .

La question se pose aujourd’hui de son successeur. Le nom qui circule le plus est celui de Waye Mason, conseiller pour la circonscription 7, une zone qui couvre le sud de la péninsule d’Halifax.