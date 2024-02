Un repas chaud chaque jour pour des élèves de Saint-David-de-Falardeau

Les jeunes de l'école primaire Saint-David à Saint-David-de-Falardeau pourront bientôt manger gratuitement un repas chaud par jour.

Le projet-pilote, chapeauté par la Fondation de la réussite du Fjord, permettra de préparer le terrain pour toutes les autres écoles du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Devant l'insécurité alimentaire grandissante, l'organisme souhaite amasser des fonds pour fournir de la nourriture santé et locale aux élèves, sans égard au milieu social.

L’insécurité alimentaire est présente dans les classes. On le voit à partir des collations ou du contenu de la boîte à goûter des élèves. Certains enfants vont le dire s’ils n’ont pas mangé, mais quand on ne s’alimente pas adéquatement, les jeunes sont fatigués, pâles et manquent d’énergie , constate la coordonnatrice aux communications du Centre de services scolaire, Louise Noël.

Ouvrir en mode plein écran Louise Noël est la coordonnatrice des communications au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Les cinq techniciennes en alimentation du Centre de services planifieront les menus à partir d’aliments régionaux. Les repas seront par la suite préparés dans les écoles.

Le projet commencera dans quelques jours à l’école Saint-David, et son objectif global est d’offrir le service dans tous les autres établissements primaires et secondaires du territoire.

On ne veut pas faire de distinction. Il n'y a pas que la capacité à se procurer de la nourriture, certains enfants ne mangent pas le matin parce qu’ils n’apprécient pas manger seul, ça ne les motive pas de se faire à déjeuner. En arrivant à l’école, il y a de la vie, on est en groupe, ça peut les amener à déjeuner. On ne veut pas faire de distinction ni stigmatiser nos élèves dans le besoin , a précisé Louise Noël en entrevue à C’est jamais pareil.

Au fur et à mesure, on estime que ce sont davantage les enfants dans le besoin qui vont en bénéficier.

Responsabilité de l’école?

Le Conseil scolaire des Rives-du-Saguenay s’est longuement questionné sur son rôle dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

On considère que c'est une responsabilité sociale, donc on sollicite les organisations autour de nous. Mais, on le voit comme un mécanisme de protection pour les élèves. On s’est dit : on va s’assurer qu’ils ont ce qu’il faut pour atteindre notre mission, la réussite scolaire , ajoute Mme Noël.

Le personnel cuisiner sera rémunéré par le Centre de services, mais des campagnes de financement sont en cours pour garnir une cagnotte qui servira à acheter des aliments.