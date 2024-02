Du chocolat pour la Saint-Valentin, une tradition bien vivante à Shediac

De nombreuses personnes ont l’habitude d’offrir des chocolats à leur partenaire pour la Saint-Valentin, qui est célébrée le 14 février. La chocolaterie Adorable, à Shediac au Nouveau-Brunswick, présente des chocolats de taille, de forme et de saveurs variées. Pour le propriétaire, Sébastien Després, c’est une conjugaison de l’art et de l’amour.

Pour la Saint-Valentin, on a toute une gamme de cœurs, des cœurs pleins, de cœurs vides, des cœurs au caramel. On a fait des bouteilles de Champagne, des souliers qui se donnent bien en cadeau. On a fait des Humpty Dumpty en forme de cœur , explique M. Després.

Ouvrir en mode plein écran Sébastien Després est propriétaire de la chocolaterie Adorable depuis février 2023. Photo : Radio-Canada

Sébastien Després prépare cette Saint-Valentin depuis des mois.

Il faut faire en sorte que l'on commence la production à la dernière minute pour assurer la fraîcheur. Puis, c’est la grosse production pour trois semaines, puis l'événement et ensuite on a trois jours à souffler avant qu’on commence la production de Pâques , affirme M. Després.

Une clientèle amoureuse

Deux clients de la chocolaterie, Janice et Denis, vivent leur histoire d’amour depuis une trentaine d’années et aiment célébrer la Saint-Valentin.

Ouvrir en mode plein écran Denis et Janice, des clients de la chocolaterie Adorable, ont hâte de déguster leur soulier en chocolat pour la Saint-Valentin. Photo : Radio-Canada

Elle aime les souliers et elle aime le chocolat. Je lui ai acheté un soulier en chocolat. J’espère qu’elle sera assez contente , indique Denis.

Oh oui, je mange du chocolat chaque jour , affirme Janice.

Quelle meilleure manière de dire son amour qu’avec du chocolat et des fleurs? Un va avec l’autre. La Saint-Valentin et le chocolat, c’est une proche parenté parce qu’on aime dire son amour avec quelque chose qu'on peut consommer. Du chocolat, c’est ce qu’il y a de mieux , ajoute Sébastien Després.

Ouvrir en mode plein écran Janice et Denis vivent une longue histoire d’amour et aiment célébrer la Saint-Valentin. Photo : Radio-Canada

À quelques heures de la Saint-Valentin, Janice et Denis imaginent déguster leur soulier en chocolat à petites bouchées.

Les tourtereaux n'hésitent pas à échanger un baiser à cette occasion.

D’après un reportage de Babatundé Lawani