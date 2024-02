Plus de 100 M$ pour contrer les inondations de la rivière Lorette

La facture totale des travaux de réaménagement de la rivière Lorette continue de grimper et atteint maintenant 106,2 millions de dollars.

Cela représente une augmentation de 35,3 % par rapport à la précédente évaluation publiée par la Ville de Québec à l'automne 2022, laquelle faisait état d’un montant global de 78,5 M$.

La hausse du budget du projet s’explique par plusieurs éléments dont voici l’essentiel : raffinement de la conception et études complémentaires durant la phase d’ingénierie détaillée, ajout d’un poste de pompage et travaux connexes de drainage, ajustement du concept structural des murs anti-crue, acquisition de servitudes additionnelles, majoration des coûts de construction (inflation) et ajustement de la contingence , indique la Municipalité dans un courriel à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux de construction d'un mur anti-crue sur une distance de 3,2 km le long de la rivière Lorette doivent débuter au printemps. (Photo d'archives) Photo : Crédit : Ville de Québec

La somme de 106,2 M$ inclut les 50,4 M$ qui ont été dépensés depuis 2008 pour stabiliser les berges de la rivière et prévenir les débordements majeurs comme celui survenu en septembre 2005.

Cet argent a notamment servi à la construction de postes de pompage et de barrages ainsi qu’à la reconstruction de ponts et de conduites d’égout.

La Ville précise que le montant de 50,4 M$ est composé des investissements réels avant 2023 et du montant d’investissement estimé pour 2023 puisque l’année n’était pas complétée au moment du dépôt du budget .

Publicité

Hausse de 60 %

En décembre dernier, Radio-Canada avait révélé que les coûts des travaux qui restent à faire pour stabiliser les berges de la rivière avaient augmenté de 20 M$ depuis juin 2021, date de la dernière révision, pour atteindre 55,8 M$.

Cela constituait une hausse de près de 60 %.

Ouvrir en mode plein écran Les travaux à venir dans le secteur de la rivière Lorette comprennent entre autres le démantèlement des ouvrages anti-crue temporaires, comme ces sacs de sable installés à la suite des inondations de 2013. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Les travaux à venir pour finaliser la sécurisation de la rivière incluent la construction d’un mur anti-crue sur une distance de 3,2 km ainsi que l'aménagement de trois plaines de débordement et de deux bras de décharge.

Le chantier doit commencer au printemps et prendre fin en décembre 2025, soit plus de 20 ans après le débordement majeur survenu en septembre 2005.

Publicité

Emprunt élargi

Afin de couvrir une partie des coûts additionnels du projet, le Conseil d’agglomération de Québec, qui regroupe Québec et les Villes défusionnées de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures, a adopté le 19 janvier un nouveau règlement d’emprunt.

Le règlement R.A.V.Q. 1644 a fait passer la valeur de l’emprunt nécessaire pour finaliser les travaux de 25 M$ à 28 M$.

Avec la collaboration de Louise Boisvert