Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, s'envolera mercredi pour l'Alberta dans l'espoir de créer des ponts entre les deux provinces pour faire opposition aux politiques « centralisatrices » du gouvernement Trudeau. Il s'agira de sa première « tournée officielle ».

Dans les dernières années, l'Alberta est devenue, tout comme la Saskatchewan, la province championne de l'autonomie au Canada , selon M. Duhaime. Ce dernier cite notamment en exemple l'adoption de la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni, en 2022, et celle de la loi Saskatchewan First, en mars dernier.

Je veux comprendre comment ils ont mis ça en place, parce que nous, ça fait longtemps au Québec qu'on n'a pas gagné contre le gouvernement fédéral pour défendre nos compétences , dit-il, rappelant que ses militants réunis en congrès l'automne dernier avaient demandé au PCQ de se doter d'une « charte de l'autonomie ».

Le chef conservateur mentionne aussi la victoire récente de l'Alberta en Cour suprême, qui a conclu que la loi fédérale sur l’évaluation d’impact contrevenait aux droits des provinces, et celle en Cour fédérale, qui a annulé un décret interdisant les plastiques à usage unique.

Il évoque aussi la décision de la Saskatchewan de ne plus percevoir la taxe fédérale sur le carbone depuis le 1er janvier dernier.

Ces provinces posent des gestes concrets pour faire avancer leur propre autonomie , constate M. Duhaime, selon qui l'ouverture, la semaine dernière, d'un bureau de l'Alberta à Ottawa – une initiative inspirée du Québec – constitue un autre exemple des efforts déployés dans l'Ouest pour accentuer leur autonomie au sein du Canada.

Raviver une vieille alliance

En comparaison, le premier ministre du Québec, François Legault, apparaît très timide , lui qui, de temps en temps, envoie des lettres [à Ottawa] qui ont plus l'air de bouteilles à la mer et de vœux pieux que des actions concrètes , souligne le chef du PCQ .

Depuis que M. Legault est là, le Québec recule, Justin Trudeau domine , résume-t-il, prenant pour exemple les 100 millions de dollars offerts par le fédéral pour la prise en charge des demandes d'asile par le gouvernement du Québec, alors que celui-ci réclame 470 millions.

On l'a vu avec la santé aussi quand il y a eu les négociations avec le fédéral , a ajouté M. Duhaime, faisant référence à l'augmentation des transferts fédéraux en santé d'environ un milliard de dollars par année au Québec, soit six fois moins que ce qui était espéré, augmentation qui ne s'est pas encore concrétisée.

M. Legault est très docile et obéissant par rapport à M. Trudeau, alors que c'est l'Alberta, présentement, qui est devenue la championne de l'autonomie des provinces, résume-t-il. C'est triste parce qu'historiquement, c'était le contraire.

Le Québec a longtemps [...] été le champion de l'autonomie. Aujourd'hui, on est à la remorque, et je pense que c'est important, en tant que Québécois, d'appuyer les véritables autonomistes au Canada qui font campagne activement contre les politiques centralisatrices des libéraux de Justin Trudeau à Ottawa. Et c'est dans cet esprit-là que je m'en vais en Alberta.

Selon M. Duhaime, il importe de raviver l'alliance Québec-Alberta , qui date de très, très longtemps .

Ceux qui ont [vécu cette époque] pourront se rappeler de Peter Lougheed et de René Lévesque, dit-il. Il y a toujours eu une similitude, parce qu'on est les deux endroits au Canada où les populations sont le plus favorables à la décentralisation, et c'est pour ça, je pense, qu'il faut recréer ce lien-là et entretenir des alliances.

Le séjour de quatre jours de M. Duhaime l'amènera notamment à rencontrer la première ministre Danielle Smith, l'ancien chef réformiste Preston Manning, le président et chef de la direction de Questerre, Michael Binnion, ainsi que des représentants de la francophonie canadienne en Alberta .

Ce sera aussi pour lui l'occasion de s'adresser à un auditoire du Project Confederation, jeudi soir, à Calgary.