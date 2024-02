Une tentative d’incendie criminel dans une église captée par une caméra de surveillance

Une caméra de surveillance a enregistré des images d'une personne qui tentait de mettre le feu dans une église à Regina, le 9 février dernier.

Des images de surveillance montrent une personne qui allume un feu, après avoir versé du liquide dans un bidon d’essence près de l'Église catholique Blessed Sacrament.Le suspect s’est ensuite enfui à pied.

C'est le père James Hentges, responsable de la paroisse Blessed Sacrament de Regina qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux.

J'ai tout vu quelques instants après l'incident, grâce à une caméra intelligente, et j'ai été choqué , indique-t-il. Ensuite, j'ai vu sur d'autres caméras dans la maison la fumée qui s'échappait, et j'ai été très, très troublé. Plus tard, quand j'ai vu la vidéo, j'ai été encore plus troublé.

Une enquête est en cours

Dans un communiqué, la police de Regina rapporte que les pompiers ont été appelés à l'église située sur la rue Scarth, vers 3 h 40. Ces derniers ont constaté que la porte arrière de l'église était en train de brûler et ils ont pu éteindre le feu.

Le Service d’incendie de Regina indique que l'incendie ne s'est pas propagé.

Le père James Hentges estime que le mur à côté de la porte devra probablement être remplacé.

Il ajoute que l'église a récemment installé des détecteurs d'incendie et que ce sont ces détecteurs qui ont permis d’alerter les pompiers.

Les enquêteurs ont déterminé qu’il s’agit d’un incendie criminel.

Ouvrir en mode plein écran Le bureau de la paroisse Blessed Sacrament de Regina, après la tentative d'incendie criminiel. Photo : Courtoisie de James Hentges

Dans le passé, la paroisse Blessed Sacrament de Regina a fait face à des actes de vandalisme, comme des graffitis et une poubelle qui avait été incendiée.

La tentative d'incendie criminel du 9 février est l'acte le plus dramatique à ce jour, selon le père James Hentges.

D'après le site Internet de la paroisse, il n’y aura pas d’eucharistie jusqu’à mercredi, en raison de l'incendie criminel et des travaux de nettoyage nécessaires .

La police de Regina indique que cet incendie criminel n’a pas été classé comme un crime haineux pour l'instant. Elle demande à toute personne ayant des informations susceptibles de faire avancer son enquête de la contacter au 306-777-6500 ou Échec au crime au 1-800-222-8477.

