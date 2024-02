Pour la première fois de sa courte histoire, l’équipe de hockey féminin de l’Université Bishop’s intègre le palmarès des 10 meilleures formations au pays, dressé à chaque semaine par le réseau USPORTS. Pointant à la 10e position, les Gaiters peuvent rêver d’une première présence au Championnat national.

La formation menée par Valérie Bois est actuellement la deuxième meilleure au Québec, avec une fiche de 16 victoires et 8 défaites, derrière les Stingers de l’Université Concordia.

Les Gaiters peuvent notamment compter sur les services de la meilleure pointeuse au pays, la recrue Gabrielle Santerre. Avec un seul match à jouer avant la fin de la saison régulière, elle cumule 17 buts et 26 mentions d’assistance, le tout en seulement 24 rencontres.

Je suis une personne qui a des standards assez élevés, mais c’est sûr que c’est une surprise pour moi à ma première année. Je travaille très fort depuis que je suis à l’université et je vais continuer de le faire pour rester à ma position , mentionne l’attaquante en entrevue à l’émission Par ici l’info.

Si les joueuses de l’Université Bishop’s peuvent miser sur le flaire offensif de Gabrielle Santerre, elles peuvent aussi se fier sur le leadership de la capitaine Marie-Camille Théorêt, originaire de Magog. Je viens de la région et j’ai fait tout mon hockey dans la région. C’est certain que d’être capitaine à Bishop’s c’est une grande fierté et je prends vraiment ça à cœur. L’année dernière, on s’est rendu en séries pour la première fois, mais cette année, on vise encore plus haut , lance la joueuse de 25 ans.

Un changement de mentalité

Au moment de sa nomination l’été dernier, l’entraîneuse-chef des Gaiters Valérie Bois a hérité d’un programme en pleine croissance. Ça a été un grand virage. Il y a quatre ans, le programme était plus récréatif. Il a fallu faire un changement de mentalité, instaurer de meilleures habitudes. On est maintenant dans la meilleure division au Québec et parmi les meilleures au Canada , soutient-elle fièrement.

Un tel changement s’opère évidemment avec l’appui de l’ensemble de l’équipe, qui se permet maintenant de rêver à un parcours au-delà du niveau universitaire.

La nouvelle ligue professionnelle a vraiment apporté une autre dimension dans le vestiaire. Ça donne une motivation de plus et les joueuses ont vraiment embarqué , ajoute Valérie Bois.

Les Gaiters débuteront leur parcours éliminatoire le 22 février prochain contre les Carabins de l’Université de Montréal. Au terme de cette première ronde, l’équipe gagnante s'assure d’une place au Championnat canadien.