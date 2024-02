Sextorsion : 19 accusations supplémentaires déposées contre un homme à Moncton

Dix-neuf nouvelles accusations supplémentaires ont été déposées à Moncton contre un homme originaire de la Côte d’Ivoire en lien avec des cas allégués de sextorsion. Son complice présumé fait face à deux accusations.

Jean-Michel Axel Gouin et Ketiboua Kessé ont comparu mardi matin en Cour provinciale devant la juge Yvette Finn. Ils devaient enregistrer un plaidoyer à une accusation de possession d’argent obtenu criminellement.

Ketiboua Kessé est accusé de possession d'argent criminellement obtenu et de recyclage des produits de la criminalité. Il est en liberté sous conditions en attendant sa prochaine comparution.

Cette étape n’a toutefois pas été franchie puisque de nouvelles accusations ont été déposées contre ces hommes âgés respectivement de 28 et de 27 ans. Ils sont désormais aussi accusés de recyclage des produits de la criminalité.

Dix-huit autres accusations ont été déposées contre Jean-Michel Axel Gouin pour fraude, extorsion et possession de biens criminellement obtenus. Il aurait fait neuf victimes, à la fois des femmes et des hommes.

Il est aussi accusé d'avoir enfreint les conditions de sa libération en n'avisant pas la GRC d'un changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation.

Le palais de justice de Moncton.

Vu que les avocats de Jean-Michel Gouin et de Ketiboua Kessé n'ont pas encore reçu toute la preuve, la cause a été ajournée pour six semaines. La Couronne a indiqué que s’il y a un procès, il pourrait être d’une durée de quelques semaines.

Jean-Michel Gouin et Ketiboua Kessé comparaîtront à nouveau le 27 mars en Cour provinciale. Ils restent en liberté sous conditions d’ici-là.

Une affaire qui a commencé dans la région de Montréal

Cette enquête pour sextorsion a d’abord été lancée en 2022 par la Régie intermunicipale de police Roussillon ( RIPR ), dans la région de Montréal.

Selon une porte-parole du RIPR , un homme dans la vingtaine s’est plaint d’avoir fait un virement bancaire de 1000 $ à des suspects pour que des photographies intimes ne soient pas publiées en ligne.

La RIPR a localisé les suspects à Moncton et a passé la balle au Service régional Codiac de la GRC , qui a lancé une enquête pour exploitation en ligne.

Le 2 mars 2023, des perquisitions ont été effectuées à Moncton et à Dieppe et ont mené à la saisie de plusieurs appareils électroniques.

Jean-Michel Gouin et Ketiboua Kessé ont été arrêtés et par la suite accusés de possession d'un bien criminellement obtenu.