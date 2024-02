Le psychiatre Marc Tannous, qui a suivi Isaac Brouillard Lessard a été questionné fortement sur les décisions prises dans la gestion du cas de son patient après son départ de l’hôpital en mars 2020, lors de la deuxième journée d’audiences de la commission d’enquête sur la mort de Maureen Breau.

Le Dr Tannous était médecin psychiatre à l’hôpital de Saint-Jérôme lorsqu’il s’est vu confier en 2019 le cas d’Isaac Brouillard Lessard alors qu'il sortait de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel.

Plusieurs questions lui ont été posées quant à la dangerosité de son patient et s’il a suffisamment écouté les parents qui s’inquiétaient de son état.

Ouvrir en mode plein écran Isaac Brouillard Lessard, 35 ans Photo : Facebook

Il a affirmé que son évaluation du patient statuait qu’il y avait assez de facteurs de protection autour d’Isaac Brouillard Lessard pour ne pas juger qu’il représentait un danger.

Selon le Dr Tannous, la mère de son patient était très impliquée dans le suivi médical de son fils. Elle a manifesté son inquiétude au professionnel dès décembre 2021.

Elle lui a dit qu'elle a noté une instabilité sociale et qu'elle suspectait une rechute psychotique.

Publicité

Ce qui a convaincu le Dr Tannous à faire un suivi téléphonique avec son patient. Le professionnel relève surtout un désarroi. Il ne le sent pas instable. Le patient se projette dans l’avenir , précise-t-il. Il conclut qu’il ne représente pas de dangerosité imminente.

La situation n’était pas optimale, mais elle était stable , explique le Dr Tannous.

10 jours plus tard, Isaac Brouillard Lessard va attaquer le concierge de son immeuble, un geste que la coroner Géhane Kamel a qualifié d'un geste d'une rare violence , dont elle a pu voir l'enregistrement vidéo.

Je n’ai pas les leviers légaux pour agir

Au cours de son témoignage, le Dr Tannous va mettre beaucoup d’accent sur les pouvoirs et les leviers légaux qu’il n’a pas.

Je ne peux pas demander une hospitalisation contre son gré sur la base d’inquiétude , répète-t-il à plusieurs reprises.

Publicité

Le Dr Tannous insiste : il doit représenter un danger grave, réel et immédiat à la société, un critère qui n’était pas atteint, selon le professionnel.

Après l’attaque sur le concierge, le Dr Tannous a tout de même maintenu son jugement médical quant à la dangerosité de son patient.

Tout au long de du suivi médical du patient, le Dr Tannous juge sa prise de médication conforme aux demandes.

Pourtant, la mère soupçonne à un certain point qu’il ne la prend plus et qu’elle en avise son psychiatre. La coroner explique qu’on apprendra plus tard qu’il ne prenait plus ses médicaments depuis plus d’un an.

Pour cette seconde journée de la commission d'enquête, une autre psychiatre et une infirmière sont prévues à l'horaire.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel