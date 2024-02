Pour une première fois en plus de 200 ans d'histoire, des professeurs en grève ont scandé « so-so-so-solidarité » dans les rues du campus de l'Université McGill. L'Association mcgillienne des professeurs de droit (AMPD) a débrayé mardi pour dénoncer la « mauvaise foi » de l'Université dans les négociations entourant sa toute première convention collective.

On veut faire la démonstration aujourd'hui à tous les enseignants de l'université que c'est possible de faire la grève , a déclaré le professeur Richard Janda, sur la ligne de piquetage installée devant la Faculté de droit. Ses collègues et lui pouvaient compter sur le soutien d'une dizaine de leurs étudiants et de professeurs en enseignement venus manifester à leurs côtés.

Ils se préparaient pour toute une journée de conférences, de marche et de manifestations qui, l'espèrent-ils, souffleront dans les voiles du mouvement syndical encore naissant au sein des professeurs de l'Université McGill.

L' AMPD est devenue le tout premier syndicat de professeurs de l’établissement, après une décision du Tribunal administratif du travail du Québec en novembre 2022. Elle cherche depuis à signer sa convention collective, mais les négociations font du surplace, malgré l’intervention d’un conciliateur.

Environ 45 manifestants ont défilé dans les rues du campus de l'Université McGill, mardi midi.

Nous sommes arrivés à la conclusion que sans une grève, l'Université ne négociera pas de bonne foi , indiquait l’Association dans une lettre destinée aux étudiants. Une vingtaine de cours ont été annulés et une quarantaine de professeurs permanents étaient en grève.

L'Université souhaite se garder le droit de modifier nos conditions de travail en cours de route , déplore le professeur en droit. Pour nous, ce n'est pas ça, une convention collective!

Ces négociations sont cruciales, selon la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, car les clauses de cette convention collective jetteraient les fondements de l’amélioration des conditions de l’ensemble de la communauté universitaire .

Richard Janda a bon espoir que les négociations débloqueront avant le 15 avril prochain.

On espère avoir une convention collective avant le début des examens finaux , demande M. Janda, qui garde espoir quant à la possibilité d'une telle entente. Les membres de son syndicat se sont dotés d'un mandat de cinq journées de grève et l'Université sait que des grèves pourraient impacter les notes à la fin du trimestre .

L'Association demande notamment à l'employeur qu'un nombre minimal de professeurs soit assuré à la Faculté de droit, afin de garantir un ratio étudiant-professeur adéquat .

Un rythme d'escargot

Selon le syndicat, l’Université refuse explicitement de rencontrer le comité de négociation de manière régulière [et] arrive aux rencontres sans être préparée . L' AMPD accuse McGill de prendre tous les moyens à sa disposition pour procéder à un rythme d’escargot .

Sans répondre directement à ces accusations, l'Université dit prendre acte du droit des professeurs et professeures de faire front dans les limites permises par la loi et souhaite que le débrayage se déroule dans l’optique d’une reprise rapide des négociations et des activités habituelles , écrivait lundi à la communauté le directeur des relations avec les employés de l'université, Francis Desjardins.

Selon le professeur Richard Janda, seulement deux rencontres seraient prévues avec la partie patronale d'ici avril. C'est quelque chose qui pourrait se régler en une fin de semaine , a-t-il soutenu.

Nous sommes disponibles pour négocier 24 heures sur 24, mais pour l'instant, McGill n'a pas la volonté de le faire.

Jusqu'à l'accréditation de l' AMPD , qui regroupe 46 professeurs permanents, aucun des quelque 1700 professeurs de l'Université McGill n'était syndiqué, contrairement à la majorité des autres employés de l'établissement.

McGill s'était opposée à l'accréditation de l'Association devant le Tribunal administratif du travail du Québec, car elle disait préférer la formation d'une seule et grande association regroupant tous les professeurs à son emploi.