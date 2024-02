Un promoteur immobilier condamné à payer 13 M$ pour des contrats annulés à Richmond

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné à un promoteur de Richmond de payer près de 13,1 millions de dollars à la suite de l'annulation de contrats de prévente de logements conclus avec plus de 30 clients afin de vendre les appartements à des prix plus élevés.

Dans une décision publiée lundi, le juge Kevin Loo a conclu qu'Anderson Square Holdings n'avait pas le droit de résilier, en juillet 2019, les contrats conclus plus tôt avec 33 clients, et ce, en vertu des conditions des accords de prévente pour les unités d'un projet immobilier.

Une longue saga

Le juge a également conclu que les directeurs de la société - Sunny Ho, ancien candidat au conseil municipal de Richmond, et Jeremy Liang - avaient agi malhonnêtement en prétendant qu'un manque de financement avait rendu le projet impossible. Ils n’ont cependant pas été déclarés financièrement responsables.

La décision est le dernier chapitre d'une saga qui a émergé à l'été 2019, lorsque des acheteurs indignés de l'annulation de leur contrat d'achat en prévente d'un projet immobilier connu à l'époque sous le nom d'ALFA, ont choisi de rendre la situation publique. Le promoteur invoquait alors des retards de construction et un procès externe.

Les acheteurs ont été informés qu'ils pourraient récupérer leurs dépôts avec intérêts, mais 33 d'entre eux ont préféré intenter une action en justice. Au début de 2021, ils ont assisté à l'achèvement du projet, rebaptisé PRIMA, et à la vente de leurs logements à de nouveaux acquéreurs.

Selon la décision du juge Kevin Loo, Anderson Square a signé un contrat avec une entreprise de construction en 2017. Le coût du projet était alors estimé à 37,8 millions de dollars.

À l'automne 2018, un différend survient entre l’entreprise de construction et le promoteur à cause de frais de retard. En décembre 2018, l'entreprise de construction intente une action en justice et réclame 4,6 millions de dollars.

Le promoteur explique alors aux clients qui ont acheté un logement en prévente qu’à cause de difficultés financières, il ne sera pas en mesure d'obtenir les fonds nécessaires pour achever le projet comme prévu à la date butoir fixée dans le contrat.

Deux clauses au coeur du procès

La question au cœur du procès était de savoir si deux clauses particulières donnaient au promoteur le droit légitime de mettre fin au projet immobilier.

La première clause stipulait que l'accord serait résilié au 30 septembre 2019, à moins que toutes les parties ne conviennent de reporter cette date si le retard était dû à des circonstances indépendantes de la volonté du promoteur.

La deuxième clause stipulait que si un événement extérieur majeur, déterminé par le vendeur, rend impossible l'exécution de ses obligations, s'il est raisonnablement impossible de les tenir, ou si elles ne sont pas viables économiquement , alors le contrat peut être résilié.

Sunny Ho a expliqué que l'entreprise de construction avait menacé de se retirer du projet et d'en augmenter le prix, ce qui rendait le projet financièrement intenable. Il a déclaré que c'était l' une des principales raisons qui ont conduit Anderson Square à donner les avis de résiliation , a écrit le juge.

Les acheteurs, eux, ont affirmé que la décision de mettre fin à leurs contrats était motivée par le fait que les prix des unités avaient augmenté de façon spectaculaire entre le moment où [ils] ont acheté leurs appartements pour la première fois en 2015 ou 2016 et l'émission des avis de résiliation en juillet 2019 .

Après une analyse détaillée, le juge Kevin Loo a conclu qu'Anderson Square n'avait pas le droit d'annuler les contrats en vertu de l'une ou l'autre des clauses. Il a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que l'entreprise de construction avait effectivement menacé de se retirer.

Pour déterminer le montant des dommages-intérêts, le juge a calculé la différence entre les prix d'achat convenus et la valeur de l'unité en prévente en août 2021.

