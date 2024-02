Les Jets de Winnipeg célèbrent le Mois de l'histoire des Noirs en soulignant la contribution de Bill Riley, le premier joueur noir à porter leur chandail durant la saison 1979-1980. L’ancien hockeyeur fera d’ailleurs la mise au jeu protocolaire lors du match du 20 février contre le Wild du Minnesota.

C’est la première fois que je reviens à Winnipeg depuis la fin de ma carrière de joueur. Je suis vraiment très heureux que l’organisation me donne l'occasion de revoir certains de mes anciens coéquipiers et amis , affirme Bill Riley.

La saison 1979-1980 était la première des Jets de Winnipeg dans la Ligue nationale de hockey ( LNH ).

À l'époque, Bill Riley formait un trio avec Jude Drouin et Lyle Moffat. Il a pu amasser 3 buts et 2 passes en 14 matchs dans l’uniforme des Jets.

Bill Riley marque un but contre les Maple Leafs de Toronto durant la saison 1979-1980.

J’étais surpris de ne pas avoir joué davantage de matchs avec les Jets cette saison-là , admet-il. Malgré le fait que j'étais en excellente forme physique et que j’avais compté quelques buts, j'ai disputé une bonne partie de la saison dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Cette saison-là, dans la LAH , Bill Riley amasse 64 points en 63 matchs avec les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse.

Une source d'inspiration pour la génération future

Originaire d’Amherst, en Nouvelle-Écosse, Bill Riley a disputé son premier match dans la LNH avec les Capitals de Washington durant la saison 1974-1975.

Il était, à l'époque, le troisième joueur noir à jouer dans la LNH , après Willie O'Ree et Mike Marson. Il a d’ailleurs eu l’occasion de jouer avec ce dernier alors qu'il faisait partie de l'équipe des Capitals.

Durant la saison 1976-1977, il est devenu le premier joueur des Capitals de Washington à maintenir un différentiel positif, un indicateur qui se traduit par le fait que l'équipe adverse ne marque pas souvent lorsqu'il est sur la glace.

J'ai été le premier joueur de couleur à jouer des minutes significatives dans la LNH . À l’époque, je ne m’en rendais pas compte. Mais quand j’ai parlé avec des joueurs plus jeunes, ils me disaient que j'étais une source d'inspiration pour eux : "Si tu peux le faire, nous pouvons le faire aussi!" , raconte Bill Riley.

Faire face à l'adversité

Ce n’était pas facile d’être un homme noir dans une ligue d’hommes blancs. Il m’est arrivé de vivre du racisme , déplore le Néo-Écossais.

Ouvrir en mode plein écran Durant la saison 1983-1984, Bill Riley amasse 79 points en 78 matchs avec l'équipe des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse de la Ligue américaine de hockey. Photo : Temple de la renommée du sport de la Nouvelle-Écosse

Pour y faire face, dit Bill Riley, il s'assurait d’être préparé sur le plan mental et physique. J’étais en excellente forme physique et je savais me défendre. Avant chaque match, je savais contre qui j’allais jouer. Je chaussais mes patins en sachant que je voulais gagner.

Son éthique de travail lui valait d’ailleurs le respect de ses pairs.

J’ai été capitaine de deux équipes dans la LAH . Mes qualités de leader me permettaient de m'entendre avec tout le monde, quelle que soit la couleur de la personne , raconte-t-il.

Bill Riley remarque que, bien qu’il reste du travail à faire, la diversité est de plus en plus reflétée sur les patinoires.