Plus de deux ans après le blocage du Pont Ambassador à Windsor, il n’existe toujours pas de plan pour prévenir le barrage du pont transfrontalier le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis.

En février 2022, des manifestants ont bloqué l’accès au lien transfrontalier entre Windsor et Détroit pendant six jours.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Windsor, Drew Dilkens, témoigne devant la commission Rouleau sur l'état d'urgence. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Nous devons tous nous rencontrer et avoir de sérieuses discussions pour savoir comment nous pouvons assurer le transport de marchandises et des personnes à la frontière si jamais des éléments futurs tenteraient de bloquer le passage.

Même son de cloche du côté du député de Windsor-Tecumseh à la Chambre des communes, Irek Kusmiercyzk. Ça demande une approche coordonnée pour s’assurer que ça ne se reproduit pas , explique le député libéral fédéral. Aucune date n’a été fournie par M. Kusmiercyzk pour une rencontre à cet effet.

En janvier, la Cour fédérale a d’ailleurs jugé que l'utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence était déraisonnable pour faire rouvrir le pont.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants ont bloqué l'accès au pont jour et nuit pendant près d'une semaine. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Facture de 900 000 $ disputée

Ouvrir en mode plein écran Irek Kusmierczyk conseillait en décembre au maire Dilkens de demande de l'argent à la province pour éponger la facture totale de la réponse au blocage du Pont Ambassador. (Photo d'archives) Photo : parlvu.parl.gc.ca / Capture d'écran

La Ville de Windsor cherche toujours à recouvrer 900 000 $ dépensés pour répondre à l’urgence de février 2022. Le maire Drew Dilkens demande depuis plusieurs mois au gouvernement fédéral de payer l’entièreté des coûts reliés au blocage du pont.

Ce à quoi répond Irek Kusmiercyzk : Notre gouvernement fédéral a déjà payé 6,1 M$ en lien avec le pont .

Avec les informations de Dale Molnar de CBC.