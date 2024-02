Plus de 3000 km de guérison pour le vice-chef de Pessamit

« Mon défi personnel, c’est d’abord de faire la paix avec moi-même. »

Pilotant sa motoneige, seul dans ses pensées, suivant un convoi composé de gens qui étaient il y a une semaine d’illustres inconnus issus de différentes communautés, autant autochtones qu’allochtones, Gérald Hervieux rend hommage à ses ancêtres qui étaient là, bien avant lui.

J’aurais aimé ça les voir. Mais tu as une vision, tu te dis bon, ils devaient être ici, il y a un beau lac, il y a peut-être quelqu’un qui a vécu ici. C’est émotif, c’est très émotif quand tu es sur ta motoneige et que tu penses à toutes ces personnes-là qui ont vécu sur le territoire.

Encore une fois cette année, pour cette deuxième édition, tous rendent hommage à la mémoire de Joyce Echaquan, aux enfants des pensionnats ainsi qu’aux femmes disparues ou assassinées. Selon les dires de Christian Flamand, fondateur de l’expédition, en se joignant au groupe, tous deviennent des guerriers de la réconciliation. Ils proviennent de différents milieux, de différentes communautés, mais ils ont tous le même objectif : celui de faire voyager ce message.

Ouvrir en mode plein écran Gérald Hervieux est vice-chef de la communauté de Pessamit. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Pour beaucoup d’entre eux, c’est une aventure et une expérience de dépassement de soi, mais elle se veut aussi une source d’inspiration pour les membres des différentes communautés qu’ils représentent. Pour Gérald Hervieux, c’est aussi une occasion de trouver des réponses à certaines questions qui l’habitent.

C’est essentiellement ce que les participants viennent chercher en étant du groupe de l’expédition. C’est une sorte de pèlerinage. L’occasion est parfaite pour prendre le temps de faire une introspection. Les journées sont longues sur la motoneige.

Un autre aspect qui est important dans cette expérience, c'est le contact humain. Le groupe voyage ensemble, mange ensemble, dort ensemble. Des allochtones et des autochtones qui à travers un parcours parsemé d'obstacles deviendront à la fin des frères et des soeurs pour la vie.

Chaque matin, quelques minutes avant le départ, les participants se réunissent afin de former un grand cercle.

Je vois l’ouverture au point de vue de la spiritualité. Je constate qu’il y a une énergie qu’on retrouve une fois que toutes les Premières Nations forment le cercle, ce qu’on fait chaque jour avant de partir et au retour. On remercie le créateur et on lui dit de nous regarder. On a une force et plus on va être nombreux, mieux ce sera pour propager le message qu’on veut faire à travers le projet de l’expédition des Premières Nations.

En tant que leader de la communauté innue d’Essipit, l’opportunité d’inspirer les membres s’est présentée sur un plateau d’argent. Il fait le pari que son geste aura un impact positif. Il souhaite plus que tout que les participants à cette aventure, peu importe leur origine, deviennent des ambassadeurs et ouvrent de nouveaux sentiers vers la réconciliation.