Une rencontre a eu lieu lundi soir entre les gouverneurs de la Classique internationale de canots de la Mauricie et des représentants du Festival de la rivière au sujet de la relance de l’événement. Les deux parties, qui se rencontraient pour la première fois espèrent que des compétitions auront lieu en septembre.

La réunion visait à discuter de la possibilité de passer officiellement le flambeau au Festival de la rivière. On a eu de bonnes discussions là-dessus. Je crois qu'il y a une volonté mutuelle que ce transfert-là se fasse , a déclaré le représentant des gouverneurs, Yvon Magny.

Il y a encore des choses à vérifier que je ne peux pas vous préciser actuellement parce que c'est un dossier là qui est un petit peu litigieux , ajoute celui qui est convaincu qu’il y aura des courses sur le Saint-Maurice en septembre.

Le président du Festival de la rivière, Jérémy Léveillé, affirme pour sa part qu’il est trop tôt pour dire si le Festival de la rivière pourra reprendre l’événement, mais soutient que c’est de bon augure .

Si tout le monde y croit et si tout le monde rame dans le même sens, je pense qu'on va en avoir un dans le mois de septembre, c’est certain.

La dette est un des enjeux majeurs , affirme Jérémy Léveillé. Pour nous, c'est impensable de reprendre un organisme, si la dette est bel et bien entre 400 000 $ et 500 000 $, de reprendre ça tel quel , souligne-t-il.

Il y a une volonté de part et d'autre de peut-être s'asseoir, de regarder la dette et de combien et c'est c'est quoi les chiffres exacts, puis après ça on pourra prendre une décision là quand on sera plus éclairé à ce niveau-là , ajoute le président du Festival.

Jérémy Léveillé affirme que la volonté de l'organiser est vraiment présente, mais par contre, y a le facteur temps . Le facteur nouveauté, le facteur temps, ces deux éléments vont rentrer en ligne de compte assez rapidement , dit-il.

Nous autres, on dort au gaz , dit un gouverneur de la Classique

Le gouverneur Yvon Magny, qui est un ancien président de la Classique, affirme qu’il n’était pas au courant du tout des problèmes financiers de la classique avant le point de presse annonçant la fin de l’événement.

Peut-être qu’un ou deux de nos gouverneurs étaient au courant, mais pas d'une façon approfondie du tout , soutient-il.

Au sujet de la pause demandée au Festival de la rivière, Yvon Magny affirme que c'était pas une volonté de vouloir les empêcher d'agir , mais plus pour une mesure de précaution, notamment vis-à-vis des créanciers.

Au sujet du rôle des gouverneurs, Yvon Magny affirme qu’ils ne sont pas si actifs dans l’organisation. Qu’ils sont là pour donner des conseils au besoin et d’assurer la pérennité de l’événement en cas de rupture.

Nous autres, on dort au gaz, on n'est pas là pour s'impliquer. On a fait nos devoirs. Moi, j'ai été sur le conseil d'administration pendant 20 ans, donc on laisse les autres faire leurs devoirs.

De mémoire, il affirme que les gouverneurs n’ont été sollicités qu’une fois, vers 1987. On s'était jamais manifestés avant parce qu'on n'est pas des belles-mères. On considère que les administrateurs en place sont responsables.

La rencontre a par ailleurs permis au Festival de la rivière de connaître le rôle des gouverneurs.

Extrait de l’entrevue à Toujours le matin Jean-Philippe Nadeau (JPN) - Est-ce que vous croyez à une relance? Yvon Magny (YM) - Absolument. J'en suis certain. JPN - Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des courses de canaux sur la rivière Saint-Maurice au mois de septembre? YM - Oui. JPN - Est-ce que ce sera le festival de la rivière qui va l'organiser? YM - Probablement.

D’après les entrevues réalisées à l’émission Toujours le matin