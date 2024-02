Le Nouveau-Brunswick surveille la rougeole et recommande la vaccination

La santé publique du Nouveau-Brunswick surveille de près la rougeole étant donné une augmentation du nombre de cas en Europe et la confirmation récente de cas au Canada.

L’Organisation mondiale de la santé a récemment fait état de 42 200 cas de rougeole en Europe en 2023, soit 40 fois plus qu’en 2022. Cette maladie a causé plus de 20 000 hospitalisations et la mort d’au moins cinq patients en décembre seulement.

Les autorités médicales à Montréal ont confirmé un cas la semaine dernière vraisemblablement lié à un voyage en Afrique. Un autre cas lié à un voyage a été confirmé à Saskatoon en janvier.

L’Agence de la santé publique du Canada et la santé publique du Nouveau-Brunswick sont au courant des éclosions en cours dans le monde, indique un porte-parole du ministère provincial de la Santé, Sean Hatchard.

L’augmentation des cas, selon M. Hatchard, est principalement attribuée à une baisse de la vaccination durant la pandémie de COVID-19. Cette dernière a perturbé les campagnes de vaccination ordinaire dans le monde.

La rougeole est très contagieuse. Ses symptômes sont notamment de la fièvre, de la toux, de l'écoulement nasal et des éruptions cutanées rouges.

Publicité

La plupart des gens atteints sont malades pendant une dizaine de jours et se rétablissent complètement, selon la santé publique du Canada. La maladie peut toutefois entraîner des complications, comme une otite, une pneumonie, un œdème cérébral. Chez les femmes enceintes, elle peut causer une fausse couche, un accouchement prématuré et un faible poids à la naissance.

Le virus responsable se transmet par voie respiratoire ou par contact direct avec des sécrétions du nez ou de la gorge. Les symptômes peuvent apparaître 21 jours après la contamination. La personne est contagieuse avant d’avoir des symptômes.

Le taux de vaccination des nouveaux élèves augmente

La santé publique recommande à toute la population de rester à jour en matière de vaccination, souligne M. Hatchard.

Sean Hatchard précise qu’environ 91,7 % des élèves entrant à l’école en 2022-2023 étaient vaccinés contre cette maladie. Ce taux était de 84,9 % en 2019-2020.

Il s’agit uniquement des enfants admissibles à la maternelle et uniquement de ceux qui ont une preuve de vaccination, précise un document du ministère.

Ouvrir en mode plein écran Le taux de vaccination des nouveaux élèves contre la rougeole augmente depuis la pandémie de COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Associated Press

Aucun nouveau cas de rougeole n’a été signalé au Nouveau-Brunswick depuis l’éclosion la plus récente survenue en 2019 à Saint-Jean. Il y a eu 12 cas confirmés durant cette éclosion.

Publicité

Les établissements de santé, les écoles et les garderies doivent immédiatement signaler à la santé publique tout cas de rougeole.

Le Nouveau-Brunswick offre toujours gratuitement aux familles deux doses du vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle destinées aux enfants à l’âge d’un an puis à l’âge de 18 mois.

Être complètement vacciné procure une protection de presque 100 % , souligne Sean Hatchard.

Les personnes nées depuis 1970 qui n’ont pas reçu deux doses de ce vaccin devraient les demander, recommande M. Hatchard. Les gens nés avant 1970 sont généralement considérés comme étant immunisés à la suite d’infections précédentes.

D’autres précautions réduisent les risques de contagion, comme rester à la maison quand on est malade, couvrir sa bouche en toussant ou en éternuant, se laver soigneusement les mains et éviter de partager des ustensiles de cuisine, des verres et de la nourriture.