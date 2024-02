Grève des chargés de cours de l’Université Laval jeudi

Les chargés de cours de l’Université Laval vont débrayer jeudi si aucune entente n’intervient d’ici là. La question salariale est au cœur du litige, rapporte le syndicat.

Les chargés de cours ont voté à 93 % pour la grève en novembre. Le mandat de grève est d'une durée 10 jours.

Si on n’a pas le choix, on n'a pas le choix , estime Louis Emond, président du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval (SCCCUL–CSN) lors d’un point de presse, mardi matin.

Depuis la mi-janvier, des séances de conciliations jugées difficiles , mais constructives ont eu lieu.

Les personnes chargées de cours de l’Université Laval sont sans contrat de travail depuis décembre 2022.

Plus de détails à venir