Grève des chargés de cours de l’Université Laval dès jeudi

Les chargés de cours de l’Université Laval vont débrayer à partir de jeudi si aucune entente n’intervient d’ici là. La question salariale est au cœur du litige, rapporte le syndicat.

Les chargés de cours ont voté à 93 % pour la grève en novembre. Le mandat de grève est d'une durée 10 jours.

Si on n’a pas le choix, on n'a pas le choix , estime Louis Emond, président du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval ( SCCCUL –CSN) à un point de presse, mardi matin.

Depuis la mi-janvier, des séances de conciliations jugées difficiles , mais constructives ont eu lieu. Elles portaient notamment sur l'encadrement du travail de chargé de cours.

La pierre d'achoppement des négociations demeure la question salariale. Le syndicat réclame une rémunération permettant de faire face à l'inflation et de rattraper les salaires offerts dans d'autres universités, notamment à l’Université de Rimouski à Québec (UQAR), à Lévis.

Louis Emond, président du SCCCUL–CSN.

Peu importe ça fait combien de temps que je suis là, pour une charge de cours, ça va être 10 108 $. Si j'étais juste de l'autre côté du fleuve, parce que j'ai un doctorat, parce que j'ai une centaine de points de classement, je serais entre 12 500 puis 13 000 $.

Pour sa part, Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ–CSN) indique que les conditions salariales des chargés de cours de l'Université Laval sont inférieures à la majorité de celles de leurs confrères dans la province.

Les membres du syndicat demandent aussi une bonification de leur régime de retraite actuel, à cotisation déterminée et non à prestation déterminée. On sait ce qu'on va payer, on ne sait pas ce qu'on va recevoir , précise M. Emond.

La sécurité d'emploi est également un irritant. Le président du SCCCUL a rappelé que parmi les 1600 chargés de cours à l'Université Laval, aucun n'a de permanence.

De son côté, l'Université Laval estime que les parties à la table de négociation sont de bonne foi. Nous on souhaite maintenir des conditions qui sont concurrentielles pour nos chargés de cours a déclaré Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval.

Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval.

Le syndicat des chargés de cours espère par ailleurs que la communauté étudiante soutiendra son action. James Boudreau, président de la Confédération des associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL) appréhende de nouveaux retards dans le parcours académique.

La population étudiante est quand même très affectée par la grève, ça va faire déjà deux ans qu'il y a eu quatre négociations qui ont eu cours, déplore M. Boudreau. Il espère un règlement rapide du conflit.

James Boudreau, président de la Confédération des Associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL)

Un premier débrayage

Si la grève est déclenchée jeudi, il y aura d'abord un débrayage de quatre jours, comprenant une fin de semaine, ce qui forcera l'Université Laval à se réorganiser et à adapter l'aspect logistique pour ses étudiants.

Ça va les mettre sur un pied d'alerte, puis ça va les mettre sur le bout des orteils. C'est ça qu'on désire, a prédit François Proulx-Duperré, secrétaire général du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CCQCA–CSN) lors du point de presse.

Par la suite, si aucune entente n'est conclue, six jours de grève supplémentaires seront annoncés.

Toutefois les membres du syndicat indiquent avoir bon espoir de parvenir à régler le litige et misent sur les deux prochains jours de négociation.

Les personnes chargées de cours de l’Université Laval sont sans contrat de travail depuis décembre 2022.

Avec des informations de Colin Côté-Paulette