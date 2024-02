Atteinte d’un cancer du sein, une patiente attend de voir un chirurgien depuis cinq mois

Originaire de Weyburn, en Saskatchewan, Lisa Vick sait qu'elle est atteinte d'un cancer du sein depuis le début du mois de décembre dernier. Près de cinq mois après la découverte d’une masse dans son sein, elle attend toujours d'être consultée par un chirurgien.

Cette mère de deux enfants a découvert une masse dans son sein droit en septembre 2023. Elle a alors suivi les recommandations de son médecin en faisant une mammographie et une échographie.

Le 4 septembre dernier, un médecin a confirmé qu'elle souffrait du cancer du sein et l'a envoyé à Calgary pour une biopsie du sein, estimant que son cas était urgent.

Ça commence à me gêner et à entraver mes mouvements. Le simple fait de savoir que c'est là... , confie Mme Vick en touchant sa poitrine de la main.

Cette procédure devait permettre de déterminer le type exact de cancer du sein dont Mme Vick est atteinte.

Elle s'est donc rendue à la clinique le 10 janvier dernier et a reçu les résultats de pathologie à travers son compte qui enregistre les données médicales MySaskHealthRecord une semaine plus tard.

Lisa Vick affirme toutefois qu'elle n'a pas reçu de bonnes explications concernant ces résultats.

Il est prévu que la mère de famille soit consultée par un chirurgien le 20 février.

Mme Vick affirme que les longs délais d'attente et le manque de communication avaient eu un impact sur sa santé mentale.

Combien de femmes passent d'un cancer qui peut être traité à un cancer incurable et métastatique , se demande-t-elle. Elles attendent pendant longtemps d'être traitées et elles n'ont maintenant que très peu de choix en matière de traitement. Elles doivent lutter de manière beaucoup plus agressive et leur vie est en danger. Tout cela est dû à l'attente qui semble s'éterniser.

Le médecin de famille Adam Ogielglo se dit préoccupé par les longs délais d'attente auxquels les patientes comme Lisa Vick sont confrontées.

Cette patiente a senti une masse dans son sein en septembre et nous voici en février, soit cinq mois plus tard, et nous n'avons toujours rien fait pour elle en termes de traitement , déplore-t-il. Tout cela peut mener à des cas plus avancés, à des temps de guérison plus difficiles, à des pronostics plus difficiles pour la patiente [et] à des coûts plus élevés pour le traitement des cancers plus avancés.

La semaine dernière, le ministre de la Santé, Everett Hindley, a indiqué que la province s'efforce de réduire les temps d'attente.

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan ( SHA ) affirme qu'elle a commencé à appeler les patientes depuis le 30 novembre dernier pour qu'elles reçoivent des soins de biopsie mammaire et de mammographie à Calgary.

En date du 2 février, 172 patientes avaient été dirigées vers la société de santé privée Clearpoint. Selon la SHA , 108 de ces patientes ont déjà subi des examens diagnostiques

M. Hindley a ajouté que la province fait des progrès dans sa quête pour embaucher des radiologues et des chirurgiens qui sont spécialisés dans les soins mammaires. Il admet toutefois que son ministère doit faire plus d'efforts pour communiquer avec le public concernant des mises à jour.

Nous devons nous assurer, en premier lieu, que les patientes reçoivent le diagnostic et le traitement le plus rapidement possible , a-t-il affirmé.

Selon la SHA , il n'y a qu'un seul radiologue à temps plein spécialisé dans le diagnostic mammaire à Regina.

En revanche, il y a quatre radiologues à temps plein et un radiologue suppléant qui fournissent des soins à Saskatoon.

Dans une déclaration, le ministère de la Santé a indiqué que le gouvernement provincial va investir davantage dans les ressources de laboratoire, ainsi que dans la technologie. Cet investissement vise à améliorer les délais d'attente pour les résultats de biopsies dans les centres majeurs de laboratoire à Regina et à Saskatoon.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti