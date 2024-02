Nouveau directeur général au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Johnatan Doucet devient le nouveau directeur général du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Il succède à Lauraine Gagnon qui a annoncé son départ après 40 ans dans l’organisation.

Le Zoo perd une grande leader et je souhaite poursuivre sur sa lancée.

Sa nomination a été annoncée aux employés lundi soir lors d’une réunion virtuelle par la présidente du conseil d’administration, Sylvie Prescott.

M. Doucet est actuellement directeur de l’aménagement à la MRC de Maria-Chapdelaine. Il entrera en poste le 18 mars et Mme Gagnon quittera officiellement l’organisation le 30 avril.

Johnatan Doucet a aussi travaillé à la Société sylvicole de Mistassini et a fait des études universitaires en environnement forestier et en responsabilité sociale des organisations.

J’ai appris à transformer les défis et les préoccupations en solutions innovantes. Je me donne l’objectif de me mettre rapidement au travail pour identifier les projets porteurs des prochaines années et définir l’organisation de demain , a-t-il mentionné par écrit.

Il préfère attendre son entrée en poste officielle avant de donner les détails de ce qu’il a en tête pour le Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Il voit par contre beaucoup de défis à venir dans son nouveau rôle.