Madison Muise a grandi dans le parc de maisons mobiles Valley Gate à South Uniacke, en Nouvelle-Écosse, mais elle a décidé de déménager dans un triplex à proximité l'année dernière.

Elle raconte que des problèmes de déneigement sur le chemin privé du parc lui ont fait manquer son travail et ont contribué à son départ de la communauté.

L'hiver dernier, j'ai manqué autour de deux semaines à cause de problèmes liés à la neige , dit la femme.

Sa mère, qui vit toujours dans le parc, explique que les résidents ont même dû déneiger la route eux-mêmes après les chutes de neige historiques du début du mois.

La qualité de l'eau est une autre préoccupation pour les résidents de Valley Gate, ajoute-t-elle. L'année dernière, Santé Nouvelle-Écossse a ordonné trois avis d'ébullition de l'eau dans le parc. En 2021, il y en a eu sept. Certains résidents déplorent aussi avoir été mis au courant de ces avis à travers les médias sociaux.

Allan Havill, propriétaire de Valley Gate Park, n'a pas pu être contacté pour commenter.

Le comité est inactif

En vertu de la Loi sur la location résidentielle, la province peut créer un comité consultatif sur les maisons préfabriquées pour résoudre les problèmes touchant les résidents et les propriétaires de ces communautés.

Ouvrir en mode plein écran Lyle Mailmanqui a vécu au parc de maisons mobiles Woodbine Park, à Beaver Bank croit qu'un comité consultatif peut vraiment améliorer la qualité de vie des résidents. Photo : Radio-Canada

Le comité est actuellement inactif, c'est quelque chose que Lyle Mailman aimerait voir changer. Il vivait auparavant au site de maisons mobiles Woodbine Park, à Beaver Bank, en Nouvelle-Écosse, et il fait partie d'un groupe à but non lucratif qui vise à améliorer les parcs de maisons mobiles.

L'année dernière, la municipalité régionale d'Halifax a mis en œuvre un nouveau règlement pour aider aux problèmes d’analyses de l'eau, de drainage, d'entretien des rues et d'éclairage.

Lyle Mailman y voit un pas dans la bonne direction, mais il estime qu'un comité consultatif sur les maisons préfabriquées devrait être créé.

En rassemblant des gens de partout dans la province, nous contribuerions à combler les lacunes et des changements pourraient avoir lieu immédiatement , dit-il. Je suis optimiste que quelque chose de bien peut se produire.

Ouvrir en mode plein écran Voici à quoi ressemblait le parc de maisons mobiles Springfield Estates à Middle Sackville, dans la municipalité d'Halifax en 2014. Photo : Google

Bob Richards, qui est propriétaire d’un parc de maisons mobiles à Bridgewater, pense aussi qu'il est temps de relancer le comité, qui est inactif depuis deux décennies.

Les résidents nous donnent leur point de vue et nous pouvons donner le nôtre, et finalement nous parvenons à un accord , dit-il. Parce qu’au fond, si c'est mauvais pour le locataire, ce n'est qu'une question de temps avant que ce soit mauvais pour le propriétaire, ou vice versa.

La province soutient qu’il y a d’autres ressources qui peuvent aider.

Lorsque ce comité était actif, le but n'était pas nécessairement de résoudre des conflits spécifiques entre propriétaires et locataires , indique Geoff Tobin, un porte-parole du gouvernement provincial. Les propriétaires et les locataires de la Nouvelle-Écosse sont encouragés à présenter une demande à notre programme de location résidentielle pour les aider à résoudre les différends qu'ils ne peuvent pas résoudre eux-mêmes.

Avec les informations de Luke Ettinger de CBC