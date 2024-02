Le gouvernement du Québec lance aujourd’hui le processus d’inscription à une formation payée de courte durée pour former des préposés au soutien à domicile qui porteront désormais le titre d’auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS).

La formation courte des futurs ASSS sera d’une durée de 705 heures sur une période de 5 mois comparativement aux 870 heures requises pour effectuer la formation régulière.

Des cours seront offerts dans toutes les régions du Québec où la formation des premières cohortes doit commencer dans les prochaines semaines, promet-on dans un communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux.

L’objectif de cette nouvelle mouture est de former, d’ici l’automne 2024, 1000 nouvelles et nouveaux préposés qui pourront travailler en soutien à domicile.

Le but de l’exercice est également de diminuer le recours du réseau de la santé à des agences privées pour combler ses besoins en personnel.

Notre gouvernement s’est engagé à réaliser un virage majeur en soutien à domicile afin de répondre aux besoins qui continueront d’augmenter au cours des prochaines années. […] J’invite toutes les personnes qui veulent mettre à profit leur humanité et leur énergie à déposer leur candidature , écrit la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger.

Une formation rémunérée

En plus de bénéficier d’une formation accélérée, les candidats inscrits au programme bénéficieront d’une aide financière de 12 000 $ pendant qu'ils seront à l'école à la condition de s’engager à travailler au moins six mois dans le réseau de la santé québécois à la fin de leur formation.

Les 12 000 $ seront versés aux candidats en trois montants distincts de 4000 $, soit deux versements pendant la formation et le dernier lors de l’obtention du diplôme, qui sera une attestation d’études professionnelle (AEP). Mais attention, les deux premiers virements de 4000 $ devront être remboursés au gouvernement si le ou la candidate ne termine pas sa formation.

En plus du soutien financier, les futurs préposés et préposées seront assurés d'un emploi, et ce, dès l'obtention de leur attestation , ajoute le ministère de la Santé.

Cette nouvelle formation payée proposée par Québec s’inscrit dans le sillage du programme accéléré destiné à recruter et à former 5000 préposés aux bénéficiaires en CHSLD et en RPA lancé en mai 2023 où on offrait aussi une bourse de 12 000 $ aux nouveaux candidats.

Le programme a permis de former 3000 nouveaux préposés aux bénéficiaires à ce jour.

Les Québécoises et les Québécois veulent être soignés à la maison le plus longtemps et le plus souvent possible.

Le programme précédent d'embauche de préposés aux bénéficiaires lancé en 2020, pendant la pandémie, a quant à lui attiré environ 8000 personnes dans les salles de classe.