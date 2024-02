L’Île-du-Prince-Édouard manque d’employés pour recruter les professionnels de la santé

Le ministère de la Santé de l’Île-du-Prince-Édouard manque de personnel pour recruter des professionnels de la santé, selon le ministre Mark McLane.

Nous avons des problèmes de personnel en matière de recrutement , indique le ministre McLane. Nous avons perdu un recruteur principal de médecin. Nous avons, je crois, cinq ou six postes à pourvoir et comme toute autre industrie nous avons eu un certain taux de renouvellement du personnel en recrutement durant un an ou deux.

Environ la moitié des postes en recrutement sont à pourvoir ou sont détenus par des personnes en congé, précise M. McLane. Le plus récent départ, selon lui, est survenu plus tôt en février après une réunion houleuse à l’hôtel de ville de Summerside. Une personne a quitté l’équipe de recrutement pour travailler dans un autre ministère.

Je crois qu’ils ressentent une pression. Je dirais : "Soyons durs envers les problèmes, mais non envers les gens." Je ne sais pas s’il est juste de cibler les employés du secteur public , affirme Mark McLane.

L’hôpital de Summerside au centre de l’attention

Des centaines de personnes lors de cette réunion à Summerside ont dénoncé la diminution des services à l'Hôpital du comté de Prince entraînée par une pénurie de professionnels de la santé.

Le ton a monté lorsqu’un ancien président de la Régie de santé, Derek Key, a dit que le ministère n’a pas communiqué avec certains étudiants de l’île qui font leurs études de médecine à l'extérieur de la province, et ce, malgré leur intérêt pour faire carrière dans leur province d’origine.

Derek Key, ancien président de Santé Î.-P.-É, prend la parole lors de la réunion publique de février 2024 sur la diminution des services de santé à Summerside.

Le ministère ne connaît pas d’étudiants dans cette situation, selon Mark McLane, mais il comprend que des décalages peuvent se produire lorsque le ministère même manque de recruteurs.

Il serait étonnant que l’équipe de recrutement ne fasse pas de suivi auprès d’un futur médecin qui veut travailler, selon lui. Je pense que parfois, le message pourrait être que nous ne pouvons pas leur offrir ce qu'ils veulent.

Le ministère communique avec les diverses facultés de médecine, mais sans avoir accès à leurs listes d’étudiants pour des raisons de respect de la vie privée, explique M. McLane.

L'Hôpital du comté de Prince, à Summerside, manque de personnel médical. (Photo d'archives)

Les recruteurs de l’île ont communiqué en octobre avec 182 étudiants lors d’activités de recrutement à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, et ils ont fait un suivi auprès de 90 % d’entre eux, dit-il.

Le ministère collabore aussi avec cinq firmes privées de recrutement, mais la concurrence entre les divers systèmes de santé au pays est forte, souligne le ministre.

Les gens sont inquiets, selon un député

Des électeurs de la circonscription de Charlottetown–West Royalty craignent pour leur accès aux soins de santé, que ce soit en médecine familiale ou au service des urgences, selon le député libéral Gord McNeilly.

Nous sommes en pleine crise des soins de santé et nous ne pouvons même pas recruter des recruteurs de professionnels de la santé? , déplore le député McNeilly.

Le gouvernement ne devrait pas intervenir dans le travail de Santé Î.-P.-É., selon le député libéral Gord McNeilly.

Il soupçonne que les difficultés de recrutement et les allégations d’ingérence politique dans la gestion de la Régie de santé remontent à plus de trois semaines.

Pourquoi un recruteur voudrait-il travailler à l’Île-du–Prince-Édouard quand il y a de l’ingérence au plus haut niveau? , se demande Gord McNeilly.

Il y a deux semaines, un ancien PDG de la Régie de santé, le Dr Michael Gardam, a dit à un comité de députés que le bureau du premier ministre Dennis King est parfois intervenu dans son travail particulièrement lorsqu’il exprimait des réserves quant au projet de nouvelle faculté de médecine.

Le Dr Michael Gardam, ancien PDG de Santé Î.-P.-É., a récemment déclaré à un comité législatif que le bureau du premier ministre Dennis King lui demandait parfois de modérer ses déclarations publiques sur les questions de santé.

Dès le lendemain, Dennis King a expliqué qu’il s’agissait de rappeler au Dr Gardam qu’en tant que PDG de la Régie de santé, il avait notamment le devoir de mettre en œuvre les politiques du pouvoir exécutif du gouvernement.