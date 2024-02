La Ville de Sept-Îles veut mettre toutes les chances de son côté pour accéder à une aide financière de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour un projet de 60 logements. En ayant déjà une promesse de cession de terrain ainsi que les plans et devis du bâtiment à logements, le conseil municipal a « confiance » que son projet sera retenu pour l’appel d’offres de Québec.

Si la tendance se maintient, on va avoir encore plus besoin de logements [à Sept-Îles]. On se prépare à répondre aux besoins , a déclaré le président du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation (OMH), Guy Berthe, durant la séance du conseil municipal lundi soir.

Pour répondre à ces besoins, M. Berthe mise notamment sur un projet de 60 logements. L'édifice serait composé d’appartements de type 4 et demi à 900 $ par mois et de type 3 et demi qui coûteraient entre 700 $ et 800 $ par mois.

L’objectif, c’est d'arriver à avoir un prix médian du marché. […] Il faut absolument arriver à ce prix-là.

Sans cette gamme de prix, la Municipalité n’aura pas accès au programme d’aide financière provincial et devra trouver un nouveau partenaire.

Toutefois, la Ville doit encore finaliser plusieurs aspects du projet avant de le soumettre à Québec et ainsi participer à l’appel d’offres à projets, qui devrait être entamé d’ici le début du mois de mars.

À la prochaine séance du conseil municipal du 26 février, la Ville entend officialiser le don du terrain, soumettre les études de terrain, accorder un congé de taxes municipales ainsi que présenter des lettres d’appuis afin de soumettre un projet prioritaire au gouvernement.

Financièrement, Sept-Îles compte sur la participation de plusieurs paliers gouvernementaux fédéraux et provinciaux, la Municipalité elle-même ainsi que la Société du Plan nord.

Un contexte difficile pour la construction de nouveaux logements

Bien que le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, dit être en train d’étudier plusieurs projets de logements à Sept-Îles , certains facteurs viennent freiner le développement du marché immobilier de la ville.

[Là où] le bât blesse, c’est le taux d’intérêt et le coût de construction , déplore Guy Berthe, à la tête du comité d'habitation. Selon lui, sans ces deux facteurs, le marché immobilier septilien compterait davantage d'immeubles à logements.

Malgré ces enjeux, il souhaite faciliter l’implantation de logements dans la ville de Sept-Îles . Cependant, le conseiller du district de Vieux-Quai n’a pas présenté de mesures concrètes.

Au micro de l’émission Bonjour la Côte, M. Berthe avait déjà affirmé que les Villes étaient limitées dans leur pouvoir d’intervention pour contrer la crise du logement.

Par ailleurs, lors de la séance du conseil municipal lundi soir, la Ville a adopté une entente conjointe avec celle de Port-Cartier pour mieux se protéger des feux de forêt.

L'entente, signée avec le ministère de la Sécurité publique, permettra de financer la mise en place de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt.