Des Premières Nations de la C.-B. critiquent les politiques fédérales sur le poisson

Un regroupement autochtone critique ce qu'il appelle la « mauvaise gestion » de l'aquaculture en Colombie-Britannique par Pêches et Océans Canada et demande la séparation des responsabilités du ministère en matière de réglementation et de promotion.

L'Alliance des Premières Nations pour la protection du saumon sauvage (First Nations Wild Salmon Alliance) estime que le ministère est en proie à des conflits d'intérêts en raison de son double rôle. Le président de l’alliance, Bob Chamberlin, décrit ce rôle comme une sorte de correction de ses propres devoirs .

Selon Bob Chamberlin, l’alliance souhaite que le ministère s'en tienne à son obligation première, qui est de protéger les eaux et de gérer les ressources halieutiques et océaniques.

Le groupe demande aussi la mise en place d’un comité scientifique véritablement indépendant pour aider le gouvernement à prendre des décisions concernant la vie marine en Colombie-Britannique.

Une porte-parole de Pêches et Océans Canada a déclaré que le ministère préparait une réponse aux critiques formulées par l'alliance.

Implication de l'industrie

Bob Chamberlin et l'alliance critiquent la politique fédérale en matière de pêche en Colombie-Britannique. Bob Chamberlin parle notamment de l'implication de l'industrie dans les rapports du Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) sur des questions comme le risque que représente l'élevage de poissons pour les stocks de saumon sauvage.

Bob Chamberlin estime qu'une telle participation aux rapports scientifiques aboutit à un résultat prédéterminé qui profiterait à l'industrie.

Sur la base de notre expérience professionnelle considérable, je réaffirme que le Canada devrait mettre en place un organisme de conseil scientifique véritablement indépendant, chargé de conseiller directement les décideurs et de recommander de nouvelles recherches sans être soumis à des intérêts particuliers à l'intérieur ou à l'extérieur du ministère des Pêches et des Océans , indique-t-il.

Avec les informations de La Presse canadienne