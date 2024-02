Une entreprise sanctionnée pour avoir produit de l’électricité sans autorisation en Alberta

La Commission des services publics de l’Alberta (CSPA), l'organisme de réglementation des services publics, a infligé une amende de plus de 240 000 $ à Avex Energy pour avoir fait fonctionner une centrale électrique de gaz naturel sans avoir passé les tests réglementaires.

Selon un exposé conjoint des faits approuvé par les deux parties, à l’été 2019, des responsables d’Avex Energy, appelée alors Avila Energy, ont approché l’agence de régulation avec un projet de construction d'une centrale électrique dans le comté de Stettler.

L'entreprise détenait déjà des permis pour exploiter un gisement de gaz naturel dans cette zone du centre de l’Alberta et prévoyait d'utiliser ce gaz pour alimenter sa nouvelle usine.

Dans un communiqué, Avex Energy indique que sur la base de ces discussions [l’entreprise] pensait que des autorisations additionnelles n’étaient pas nécessaires .

Des plaintes du voisinage à l'origine de l'enquête

L’usine a été construite et mise en service le 23 avril 2021. En décembre dernier, la CSPA a commencé à recevoir des plaintes pour nuisance sonore de la part de résidents établis autour de la centrale d’Avex Energy.

Les plaignants ont déclaré qu'ils avaient remarqué le bruit pour la première fois en mai 2021 et qu'il était devenu de plus en plus problématique en octobre 2021, lorsque la capacité de production supplémentaire a été ajoutée , indique l'exposé conjoint des faits.

Une enquête de la Commission des services publics a décelé qu'Avex Energy n’avait pas demandé de permis de construction pour sa centrale, ni procédé à une évaluation du bruit ou encore reçu les autorisations environnementales requises.

La centrale a été fermée en décembre 2021. En raison de la coopération de l’entreprise pendant l'enquête, l’amende initiale a été réduite de 30 %.

Avec les informations de La Presse canadienne