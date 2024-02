Avis préventif d’ébullition : communication déficiente à Sherbrooke ?

Des citoyens semblent avoir pris connaissance très tardivement de l’avis de faire bouillir l’eau à Sherbrooke, qui est entré en vigueur samedi. Un avis qui touchait près de 19 000 foyers en Estrie. Des Sherbrookois remettent en question les stratégies de la Ville pour les informer.

D’entrée de jeux, Sherbrooke a contacté samedi les citoyens par texto ou par courriel. Un site web mis à jour et des avis sous forme de notification ont été envoyés via le portail Mon Sherbrooke aux personnes concernées.

Des moyens ont aussi été pris pour informer les populations vulnérables.

La Ville de Sherbrooke avait également publié sur Facebook l’avis préventif de faire bouillir l’eau, en raison d’un bris à l’usine d’épuration des eaux.

Plusieurs citoyens disent toutefois ne pas avoir été avisés. Sherbrooke dit avoir enquêté sur ces nombreux appels des citoyens qui soulevaient des enjeux.

Selon la Ville, il n’y aurait pas eu de faille majeure dans les communications. Les citoyens n’auraient pas rempli adéquatement le formulaire du portail Mon Sherbrooke pour recevoir les informations nécessaires.

Bonne nouvelle, on a quand même plus d’abonnés qui sont maintenant sur Mon Sherbrooke. On parle de 1140 abonnés de plus suivant cet événement , souligne la directrice du service des communications à la Ville de Sherbrooke, Julie Lachapelle.

Elle assure que le portail demeure la meilleure plateforme pour rester à l’affût des annonces de la Ville.

C’est une tendance au Québec pour les villes de se tourner vers ce genre de plateforme, confirme l’Association des communicateurs municipaux. Notamment depuis le boycottage de certaines municipalités de ne pas acheter de publicités sur les réseaux sociaux.

On ne peut plus acheter de publicités sur Facebook et c’est correct. On accepte ce bout-là, mais ça a un impact sur la portée de nos publications, donc il y a moins de citoyens qui voient les publications. Il y a des gens qui ne sont pas informés et c’est directement relié à ça. On essaie de trouver d’autres solutions que Facebook pour informer nos citoyens , explique la présidente de l’Association des communicateurs municipaux, Annie Lafrenière.

