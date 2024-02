Un encadrement plus strict demandé pour les camps de jour et les camps de vacances

L'Association des camps du Québec réclame un encadrement plus sécuritaire et une surveillance adéquate dans les camps de jour et les camps de vacances, une intervention saluée par des organisateurs de camps de la région.

Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement, l’Association demande d’instaurer des exigences minimales pour l’obtention d’un permis d’opération, lequel n’est pas obligatoire actuellement pour ouvrir un camp de jour ou un camp de vacances.

Cette demande s’inscrit en marge du projet de loi 45 déposé la semaine dernière par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, visant à mieux protéger les jeunes athlètes.

L’Association des camps du Québec estime que le moment est parfait pour aborder la question de l’encadrement des jeunes dans les camps.

Le directeur général du Centre du lac Pouce, à Laterrière, Laval Dionne, croit que le gouvernement doit intervenir dans ce dossier.

La ministre Charest a annoncé qu’il allait y avoir des vérifications pour le sport des antécédents judiciaires; c’est correct, c’est un premier pas. Mais c’est juste une norme sur les 80 normes qui sont importantes [...] Il y a plein de choses que les gens devraient être obligés de faire qui ne sont pas là présentement et c’est pour ça qu’on dit aux gens « avant d’inscrire votre jeune dans un camp, faites des vérifications s’ils sont membres ou non d’une association, et si non, posez des questions , a-t-il mentionné.

Chez les Fois du Roi, bien que la troupe ne soit pas membre d’une association quelconque liée aux camps de jour, la sécurité des enfants fait partie des priorités des moniteurs, assure-t-on.

Au niveau de la sécurité, on est tous formés [...] Par exemple pour l’aérien, on s’assure que ce soit suffisamment bas, on présente vraiment les figures de base, on présente tout le temps les règles de sécurité , a expliqué l’artiste Étienne Tremblay.

Des camps populaires

Par ailleurs, à Saguenay, la période d'inscription pour les camps de la semaine de relâche bat son plein.

Plusieurs camps affichent complet, comme celui de Gymnastique Saguenay, où la majorité des places ont été comblées en quelques heures.

Certains endroits acceptent encore quelques inscriptions, comme au camp en formation professionnelle du Centre de services scolaire des Rives-Du-Saguenay, où des ateliers en équipement motorisé et en soudure seront accessibles.

Les jeunes vont être initiés à différentes techniques de soudure et vont pouvoir vivre des expériences. On s’adresse à la même clientèle [que l’an passé], soit secondaire 1 à 3. On veut les éveiller à travers tout ça à de possibles carrières dans ces métiers-là , a précisé la porte-parole du Centre de services scolaire des Rives-Du-Saguenay, Louise Noël.

Avec les informations de Béatrice Rooney