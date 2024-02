Un homme accusé après un affrontement lors duquel 3 policiers ont été blessés à Winnipeg

Un homme de 43 ans fait face à des accusations après un affrontement armé avec des policiers de Winnipeg dans un immeuble résidentiel du quartier North End survenu samedi.

Dans un communiqué de presse publié lundi, la police de Winnipeg indique qu'avant l'affrontement, des policiers ont été appelés vendredi matin pour un vol à main armée dans une maison située sur l'avenue Boyd, entre les rues Charles et Salter.

Au moment du délit, trois hommes sont entrés de force dans la résidence et l'un d'eux a tiré avec une arme à feu, blessant un homme de 40 ans, d'après la police.

À ce moment, les policiers croyaient qu'une femme de 25 ans avait été enlevée par les suspects, qui se sont enfuis avant l'arrivée de la police.

L'homme blessé a été transporté à l'hôpital dans un état instable, mais son état s'est stabilisé par la suite.

Samedi, la police soutient avoir découvert que la femme se trouvait dans un appartement situé à l'angle de l'avenue College et de la rue Charles. Les forces de l'ordre ajoutent que l'un des suspects du cambriolage s'y trouvait également avec une arme à feu.

Publicité

Lorsque nous avons obtenu ces informations au cours de la journée, elles ont attiré notre attention vers cet appartement de l'avenue College , a affirmé le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, lors d'une conférence de presse lundi. Les agents s'y sont rendus vers 3 h samedi matin, ajoute-t-il.

CBC /Radio-Canada a constaté qu'au moins 17 véhicules de police, dont le véhicule tactique blindé et des agents lourdement armés, se sont rendus sur les lieux. Danny Smyth souligne qu'un négociateur et l'unité de drone étaient également sur les lieux.

Deux suspects, un homme de 46 ans et une femme de 30 ans, ont quitté le logement et ont été arrêtés.

La police s'est par la suite rendu compte que la femme de 25 ans n'avait pas été enlevée, mais qu'elle se trouvait volontairement dans l'appartement. Elle a également quitté les lieux et était blessée.

D'après la police de Winnipeg, une autre personne se trouvait toujours dans l'appartement et était armée.

Les négociateurs ont fait plusieurs efforts, mais n'ont pas réussi à engager une quelconque communication avec le suspect , note Danny Smyth.

Ouvrir en mode plein écran Danny Smyth est le chef du Service de police de Winnipeg. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le chef du Service de police de Winnipeg indique que vers 9 h 40, l'unité tactique a déployé du gaz lacrymogène dans l'appartement.

Publicité

Peu après, plusieurs coups de feu ont été tirés à travers le mur et la porte, blessant trois policiers qui se trouvaient dans le couloir, confirme Danny Smyth. Les policiers se sont repliés dans la cage d'escalier tandis que deux d'entre eux ont riposté.

L'homme qui se trouvait à l'intérieur du logement s'est ensuite rendu à la police, avant d'être arrêté et soigné pour des blessures mineures, indique M. Smyth.

Plus tard, les policiers ont découvert un autre homme caché dans l'appartement. Il a été placé en détention et a été relâché depuis. La police a aussi saisi un fusil de calibre 12 et une carabine de calibre 22.

Un homme de 43 ans de Winnipeg a été accusé d'agression causant des lésions corporelles et d'avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière, entre autres.

Un homme de 50 ans, un homme de 46 ans et une femme de 30 ans, tous originaires de Winnipeg, sont aussi accusés d'infractions liées à la drogue et aux armes à feu, d'après la police. Tous les trois ont été relâchés.

Le Service de police de Winnipeg indique poursuivre son enquête.