Le temps est compté pour une famille de Sherbrooke, le processus d’immigration s’éternise

Une famille française, qui vit à Sherbrooke depuis trois ans, pourrait devoir quitter le pays d’ici la fin du mois de mars. Des démarches d'immigration qui s’éternisent, la famille dénonce la lourdeur du processus.

Delphine Pitois et Nicolas Guillou ont mis le cap sur Sherbrooke en 2020 avec leurs trois enfants. Maintenant cheffe de service au bloc opératoire de l’hôpital de Magog et directeur d'agence en informatique, le couple a fait son nid en Estrie. Mais leur temps au pays est désormais compté.

Pourtant, tout avait bien commencé pour la famille Pitois-Guillou. Après avoir obtenu les certificats de sélection du Québec et les permis de travail, la famille commence les démarches pour obtenir sa résidence permanente.

Un événement vient toutefois bousculer le projet familial en juillet 2022 quand Nicolas Guillou se fait arrêter. Selon lui, deux voitures l’auraient pris en chasse sur l’autoroute en pleine nuit.

Paniqué, il cogne à la porte d’une résidence pour demander de l’aide. Les résidents contactent alors la police. C’est lui-même qui se fait accuser de flânage, raconte-t-il. En décembre 2023, Nicolas Guillou est acquitté.

La famille retrouve donc espoir, mais les procédures judiciaires mettent sur pause les démarches vers l’obtention de la résidence permanente.

Ça a bloqué toute la procédure , souligne Nicolas Guillou. Toute l’année 2023, on n'a jamais pu déposer notre dossier de résidence permanente , ajoute sa conjointe.

C’est donc le retour à la case départ. La famille avait deux ans pour déposer les formulaires nécessaires. Leur certificat de sélection du Québec est expiré, impossible de reprendre les démarches pour obtenir la résidence permanente sans ce papier.

Le couple réussit toutefois à renouveler son permis de travail, mais seulement jusqu'au 25 mars 2024. À échéance, la famille devra rentrer en France, faute de permis pour travailler au Canada.

On ne peut pas vivre à cinq dans une maison sans salaire. Il faut être réaliste. À un moment, on a tous besoin de gagner notre vie.

Quant à leur fille aînée, elle ne peut pas s’inscrire au Cégep l’an prochain.

C’est la dernière année du secondaire. Il y a le bal des finissants. Il y a les études. Il y a tout ça aussi, c’est un peu volé , dit son père.

Delphine Pitois s’explique difficilement la lourdeur des démarches. Malheureusement, c’est un concours de circonstances qui a fait que dans les 24 mois on n’a pas pu déposer notre dossier. Et là, on se trouve mis à la porte et je me dis qu’on va traumatiser nos enfants , confie la mère de famille.

Ils nous le disent tous, on ne veut pas rentrer. Et nous non plus on ne veut pas rentrer. On a refait notre vie ici.

Au bureau, nous mettons tout en œuvre pour accompagner, soutenir et aider au mieux ces personnes, et ce, dans les limites de nos responsabilités , a écrit la députée fédérale, Élisabeth Brière.

La députée provinciale de Sherbrooke, Christine Labrie, a quant à elle souligné que son équipe a accompagné la famille en leur transmettant les recommandations du MIFI [ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration] quant à leur situation, comme on le fait pour de nombreuses familles .

Plusieurs histoires sont à fendre le cœur, mais comme députée, je n’ai pas le pouvoir de régulariser un statut , ajoute-t-elle.

Au moment d’écrire ces lignes, Immigration Canada n'avait pas donné suite à la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations d’Emy Lafortune