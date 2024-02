Les PME s’endettent pour rembourser les prêts COVID

En tout, 900 000 entreprises canadiennes ont contracté un prêt COVID. Les données préliminaires du sondage effectué par la FCEI auprès de ses membres montrent que 84 % d'entre eux ont remboursé les montants dus, soit entre 40 000 et 60 000 $. Mais de ce nombre, 24 % ont dû emprunter de l'argent pour y parvenir.

Un chiffre qui pourrait être revu à la hausse puisque le sondage, qui sera publié dans les prochains jours, dénombre 6 % de répondants en processus de refinancement.

Par ailleurs, 8 % d’entreprises disent avoir fait des démarches auprès d'institutions financières, mais n’ont pas réussi à se qualifier, tandis que 60 % des répondants ont remboursé leur prêt COVID en puisant dans leur capital.

Le gouvernement offre aux emprunteurs la possibilité de rembourser le montant complet du prêt d’ici trois ans, avec un taux d’intérêt à 5 %, mais ils ne pourront pas bénéficier de la subvention qui est incluse dans le prêt et qui s'élève à une somme variant de 10 000 à 20 000 $ selon les cas. Les entreprises ont donc tout intérêt à trouver une autre solution afin de ne pas perdre ce montant forfaitaire.

Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI)

Un contexte économique défavorable

La FCEI assure que toujours plus de PME ont leurs comptes dans le rouge. C'est une situation évidemment très préoccupante parce que si les entreprises ont été voir leur institution bancaire, elles doivent payer des intérêts assez élevés , déplore le vice-président aux affaires nationales, Jasmin Guénette.

On entend parler de taux d’intérêt à 8 %, 10 % ou 12 % auprès des institutions financières principales, mais s’il s’agit d’une tierce partie, ils peuvent être plus élevés , précise-t-il.

Une situation d'autant plus inquiétante que le niveau d'endettement général est déjà élevé. Toujours selon la FCEI , 60 % des PME ont encore une dette moyenne, en lien avec la pandémie, qui dépasse les 100 000 dollars.

Le contexte économique rend la tâche encore plus difficile aux entreprises les plus fragiles. Dans la colonne des dépenses, elles doivent composer avec la hausse des coûts de loyer, de l’énergie, des transports ou l’augmentation des salaires, entre autres. Du côté des recettes, les consommateurs se montrent moins dépensiers et cela pénalise en particulier les restaurateurs et les hôteliers, nombreux à avoir contracté les prêts COVID.

Il devient difficile d’être rentable quand tous les postes budgétaires sont à la hausse, que le niveau d’endettement est très élevé et que les revenus ne sont pas au rendez-vous.

Selon la FCEI, 250 000 entreprises sont à risque de faillite en raison du refus d'Ottawa de repousser la date de remboursement des prêts CUEC.

Le nombre de faillites à surveiller

En 2023, le nombre de faillites d’entreprises a bondi de 41,4 %. C’est la plus forte hausse en 36 ans, soit depuis que le Bureau du surintendant des faillites (BSF) tient des statistiques. Et 2024 part sur les mêmes bases, selon le syndic autorisé en insolvabilité, André Bolduc, président de l'Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation.

Les membres de son association constatent que de nombreuses entreprises font appel à leurs services parce qu’elles n'arrivent plus à assumer leurs dettes. Dans le meilleur des cas, il est possible d’envisager des options de restructuration de la dette. Pour les autres, c’est la vente de l’inventaire ou, pire, la faillite , tranche Jasmin Guénette.

C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'appels en 2023 et, cette année, on va probablement avoir le même volume, sinon une augmentation.

Les budgets gouvernementaux attendus avec impatience

Selon Jasmin Guénette, la principale solution à court terme serait de réduire le fardeau fiscal des PME . Il pense, par exemple, à une réduction des cotisations aux régimes de retraite ou des cotisations des employeurs à l'assurance-emploi. Une autre piste serait d’augmenter le seuil de déduction pour les petites entreprises. Il souhaiterait aussi qu’il n’y ait pas d’augmentation de la taxe carbone au 1er avril.