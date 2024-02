Sécurisation culturelle : les deux premières années révélatrices

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) trace un bilan positif des deux premières années de sa démarche de sécurisation culturelle. Cette démarche a pour objectif de promouvoir un environnement de soins respectueux qui répondent aux besoins exprimés par les personnes issues des Premières Nations.

Le CISSS-AT, qui en a fait une priorité, a jeté les bases de cette démarche en 2021. L’organisation a d’abord tenu des rencontres avec des représentants des Premières Nations de la région pour établir des partenariats.

La première étape, c’est de reconnaître qu’il existe des iniquités en matière de santé, qu’il y a des réalités socioéconomiques, qu'il y a des barrières d’accès vécues chez les Premiers Peuples , explique Marie-Christine Turgeon, conseillère cadre responsable de la démarche de sécurisation culturelle au CISSS-AT.

Notre posture est vraiment celle de se laisser guider. On n’est pas des experts en questions autochtones. On crée donc les espaces requis pour que les gens qui le sont nous guident.

Les communautés autochtones sont donc partie prenante de la démarche. C’est vraiment une collaboration avec les partenaires tant au sein des communautés qu’en milieu urbain et qui permet de définir les priorités , renchérit Sarah Charbonneau, adjointe à la PDG du CISSS-AT.

Quand on dit que c’est par et pour les autochtones, ça prend des mécanismes pour identifier ces besoins. Et de plus en plus, il y a une collaboration, une confiance qui s’instaure et qui nous permet d’adresser les enjeux, de répondre aux besoins selon les priorités des représentants des Premières Nations. C’est vraiment ce qui est souhaité , précise Mme Charbonneau.

Des projets réalisés

Sensibilisation, formation et mise en place d’une équipe dédiée à la sécurisation culturelle avec deux agents de liaison et deux navigateurs de services font partie des initiatives mises de l’avant par le CISSS-AT. Les navigateurs de services ont traité 376 demandes entre novembre 2022 et mars 2023.

En date du 8 février, 84 % du personnel a complété la formation visant à le sensibiliser aux réalités autochtones. Plus de 200 directeurs et gestionnaires ont suivi la formation Piwaseha offerte par l’UQAT.

Parmi les autres actions qui s’inscrivent dans cette démarche, on retrouve les services d’un chauffeur proche aidant à Senneterre pour les personnes dialysées à Val-d’Or. Le projet Odeimen met pour sa part en valeur huit œuvres d’art réalisées par des artistes anishinabe.

On a aussi un projet de banque d’interprètes de langue anglaise 24/7. La réalité régionale fait en sorte que sept personnes sur dix d’expression anglaise sont issues des Premières Nations. Il est donc également question d’une refonte de tous nos outils de communication de consignes populationnelles qui seront traduits en langue anglaise , indique Marie-Christine Turgeon.

Participer aux initiatives locales

Le CISSS-AT offre aussi son soutien ou s’implique dans des initiatives locales. C’est le cas au sein du service mobile pour itinérants Petapan, à Val-d’Or. Il s’agit d’une occasion de décloisonner l’offre de services et de les rendre plus facilement accessibles à une clientèle autrement difficile à rejoindre.

« Ça fait partie des soins culturellement sécurisants. On va soutenir l’intégration et la décentralisation de services en milieu urbain avec des projets de première ligne, comme la clinique de santé autochtone Mino Pimatisi8in, en coresponsabilité avec le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or », fait valoir Marie-Christine Turgeon.

Le CISSS-AT offre des services à plus de 9000 Autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue. Il dessert aussi une partie des 21 000 Cris du Nord-du-Québec.