VIH en Saskatchewan : des organismes croient qu’il faut s'attaquer aux problèmes sociaux

Des organismes communautaires estiment qu'il faut d'abord s'attaquer aux problèmes sociaux pour combattre l'épidémie du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en Saskatchewan.

Dimanche, la Fondation canadienne pour la recherche sur le sida (CANFAR) a signalé une « hausse alarmante » de 24,9 % des cas de VIH signalés à travers le pays en 2022.

Selon la CANFAR , la Saskatchewan et le Manitoba sont les deux provinces les plus touchées, avec 19,0 et 13,0 nouveaux diagnostics par 100 000 habitants en 2022, respectivement, alors que la moyenne nationale pour la même période est de 4,7 nouveaux diagnostics par 100 000 habitants.

Selon la directrice générale de la maison de soins Sanctum Care Group, Katelyn Roberts, ce phénomène est étroitement lié à des problèmes sociaux.

En Saskatchewan, la consommation de drogues par injection est le principal mode de transmission du VIH dans nos communautés , explique-t-elle. Des stratégies uniques sont donc nécessaires pour lutter contre l'augmentation des taux de VIH .

La maison de soins Sanctum Care Group dispose de 10 lits pour accueillir les personnes vivant avec le VIH et dans des conditions de précarité. L'établissement vise à les aider à faire face à des problèmes de dépendances et de santé mentale, selon Mme Roberts.

Quand il s'agit de personnes qui s'injectent des drogues, qui sont sans-abri et souffrent de problèmes de santé mentale, les organismes doivent être impliqués dans l'élaboration des stratégies , soutient-elle.

Les Autochtones plus touchés

De son côté, le centre Persons Living with AIDS Network de la Saskatchewan, qui apporte son soutien aux personnes touchées par le VIH , souligne que les Autochtones sont particulièrement vulnérables à cette maladie.

La population autochtone représente une partie importante des nouveaux cas de VIH et nous savons que les préjudices et les traumatismes coloniaux contribuent à cela , affirme la coordinatrice à l'engagement communautaire du centre, Cheryl Barton.

Cette dernière note que le nombre de personnes atteintes de la maladie au sein de la communauté a doublé au cours des quatre dernières années. Selon elle, dans certains endroits en province, le taux d'infection est 19 fois plus élevé que la moyenne nationale.

Ouvrir en mode plein écran Une trousse pour dépister le VIH. (Pgoto d'archives) Photo : Gracieuseté : Gouvernement de la Saskatchewan

Pour sa part, la directrice générale du centre, Christine Daniels, considère que l'épidémie de VIH risquerait de s'aggraver dans la province en cas de réduction du financement d’Ottawa.

Selon elle, même si le gouvernement fédéral n'a encore rien annoncé, un distributeur de kits d'autotest, l’organisation Nexus, a rapporté au personnel du centre dans un courriel que des réductions de financement pourraient être envisagées.

[Les personnes qui souffrent de VIH ] s'adressent à une organisation comme la nôtre, où ils peuvent bénéficier du soutien de leurs pairs et de services complémentaires , précise Christine Daniels.

Au moment de publier cet article, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada n'avaient pas donné suite aux demandes de commentaire de CBC /Radio-Canada.

Avec les informations de Bryanna Frankel, Pier-Olivier Nadeau et Aishwarya Dudha