Le Bureau de la concurrence enquête sur le prix de l’essence sur la Côte-Nord

Des inspecteurs du Bureau de la concurrence ont visité des stations-service sur la Côte-Nord la semaine dernière, après que le maire de Port-Cartier se soit plaint de prix jugés trop élevés.

Les prix à la pompe sont 0,10 $ plus cher à Port-Cartier que dans les municipalités avoisinantes, comme Sept-Îles, Rivière-Pentecôte et Baie-Trinité. Le maire, Alain Thibault, soupçonne des pratiques anticoncurrentielles, étant donné que seules deux stations-service d’importance vendent de l’essence à Port-Cartier.

De son côté, le Bureau de la concurrence a indiqué par courriel être au stade de l'examen préliminaire. Aucune conclusion n'a été tirée quant à l'existence d'un acte répréhensible , ajoute-t-il. Il n’a pas précisé quelles stations-service avaient fait l’objet d’une inspection, expliquant que ses travaux doivent être menés de manière confidentielle.

Je suis bien content. Ils sont venus faire un tour et ont enquêté. Je n'ai pas eu de retour sur leur enquête, mais j'espère que ça va donner quelque chose , dit Alain Thibault.

Ouvrir en mode plein écran Alain Thibault veut que le prix à la pompe à Port-Cartier soit le même qu'à Sept-Îles et Baie-Trinité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Cloutier

Une marge de profit plus mince pour les taxis

Cette différence de prix à la pompe est bien connue des chauffeurs de taxi, comme Martin Audet, vice-président de Radio Taxi Port-Cartier.

Ses trois véhicules cumulent facilement 100 000 kilomètres chaque année. Un prix élevé de l’essence alourdit des dépenses déjà bien importantes.

Ouvrir en mode plein écran Martin Audet constate que la marge de profit des chauffeurs de taxi de Port-Cartier est plus mince en raison du prix de l'essence. Photo : Radio-Canada / Paul Fontaine

Admettons que tu as un chauffeur, tu le payes en pourcentage, disons 40 %. La TPS , la TVQ , les redevances gouvernementales, à chaque fois on part les compteurs, il y a 1,05 $ qui va au gouvernement, plus le prix de l'essence. C'est énorme, il n'en reste plus gros.

Martin Audet s’explique mal la disparité des prix à la pompe, même si elle lui est devenue coutumière au fil des courses entre Port-Cartier et Sept-Îles.

Il faut [faire le plein], il faut que le véhicule continue à avancer. Alors, on prend notre pilule, on gaze, puis on y va.

Son collègue Redha Maharzi évite de faire le plein à Port-Cartier dès qu’il le peut. Quand on a des voyages, disons à Sept-Îles, on profite de l'occasion pour gazer là-bas, ça c'est sûr et certain. On essaye à tout prix d'aller ailleurs, d'éviter de gazer ici et de payer beaucoup plus.

La semaine dernière, le Bureau de la concurrence a aussi visité des stations-service au Bas-Saint-Laurent.