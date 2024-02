Une ONG accuse Lululemon d’écoblanchiment et réclame une enquête

Le groupe environnental Stand.earth affirme avoir demandé au Bureau de la concurrence du Canada d’enquêter sur les affirmations de l'entreprise Lululemon selon lesquelles elle agit pour lutter contre les changements climatiques. Selon l'organisme à but non lucratif, la société de vêtements de sport vancouvéroise induit ses clients en erreur en adoptant une image de marque verte.

Stand.earth s’attaque notamment au slogan de Lululemon Être planète , adopté en 2020. Ça devrait être plutôt ''Être profit’’ , dénonce Tzeporah Berman, directrice du programme international de Stand.earth, lors d'un point de presse lundi pour annoncer le dépôt de la demande.

Le fondateur de Lululemon, Chip Wilson, et sa femme Summer ont donné 100 millions de dollars à la Fondation des parcs de la Colombie-Britannique pour préserver trois écosystèmes en septembre 2022.

Cette marque s’est fabriqué une image d’entreprise sensible à l’environnement, mais elle dépend énormément des combustibles fossiles pour transporter ses produits et a besoin d’énergie tirée du charbon dans ses usines basées dans le sud global , affirme-t-elle. Les gestes de Lululemon, surtout concernant la durabilité, ne correspondent pas aux valeurs que l’entreprise affirme célébrer.

Des objectifs freinés par une chaîne d'approvisionnement

Le rapport d'impact 2022 de Lululemon indique que l'entreprise vise une série d'objectifs en matière d'action climatique d'ici 2030, entre autres une réduction de 60 % de l'intensité des émissions pour la catégorie 3 des opérations, soit la fabrication et l'expédition de vêtements à l'échelle mondiale.

Le même rapport montre toutefois que les émissions totales pour ces opérations ont atteint près de 1,7 million de tonnes, contre environ 830 000 tonnes en 2020.

Lululemon a réagi aux accusations de Stand.earth en soulignant les réalisations de l’entreprise pour l’environnement, mais aussi en reconnaissant qu’une grande partie des émissions proviennent de la chaîne d’approvisionnement. En 2022, nous avons mesuré et rapporté une réduction limitée dans notre catégorie 3 et nous travaillons à faire accélérer ce progrès , avance l’entreprise par voie écrite.

L'entreprise reconnaît que la majorité de ses émissions de gaz à effet de serre provient de sa chaîne d'approvisionnement.

Stand.earth accuse aussi Lululemon d’exagérer les bienfaits environnementaux de certaines opérations qui seraient à portée mineure, selon l’organisme. Les programmes de reventes de produits ou encore l’utilisation de l’énergie renouvelable pour les opérations de l’entreprise sont cités en exemple.

L’organisme à but non lucratif demande à Lululemon de mettre fin à son utilisation de combustibles fossiles dans ses produits et dans leur fabrication ainsi que de s’engager à utiliser uniquement des énergies renouvelables dans sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.

Des dénonciations multipliées

Ce n’est pas la première action que Stand.earth mène contre Lululemon, qui a été la cible de plusieurs critiques en 2022 quand elle devint l’habilleuse officielle d’Équipe Canada.

Interrogé sur ce qui rend Lululemon pertinent à cibler spécifiquement pour des enjeux environnementaux, Rachel Kitchin, responsable de campagne chez Stand.earth, souligne que l'entreprise est l’un des plus grands détaillants de vêtements au monde et peut se permettre de s’établir comme un chef de file en durabilité, comme elle déclare déjà le faire .

En septembre 2022, des Vancouvérois avaient participé à une manifestation de yoga devant le siège social de Lululemon Athletica pour dénoncer sa façon de fabriquer des vêtements de sport.

Quoique la pratique de l’écoblanchiment soit encore prévalente parmi les entreprises, explique Myriam Hertz, professeure de marketing au département des sciences économiques et administratives de l'Université du Québec à Chicoutimi, elle peut s’avérer contre-productive puisque les consommateurs sont de plus en plus informés .

Il est aussi difficile de trancher si une entreprise est coupable d’écoblanchiment, car utiliser des termes flous pour décrire un produit, ou encore des couleurs vertes ou brunes pour l’emballage peut être une forme d'écoblanchiment.