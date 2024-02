Chris Osgood, un vieux rival sur les terres du Roy

Après Jeremy Roenick la veille, un autre vieux rival de Patrick Roy était de passage au Tournoi pee-wee de Québec, lundi. Même s’il lui a livré la seule bataille de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Chris Osgood ne garde que de bons souvenirs de ses confrontations avec l’ex-numéro 33.

De passage au Centre Vidéotron comme entraîneur des petits Red Wings de Détroit, pour lesquels s’aligne son fils Max, Osgood remet les pieds à Québec pour la première fois depuis son deuxième départ en carrière dans la LNH .

Le 30 octobre 1993, celui qui était alors un gardien de but, recrue des Red Wings, avait repoussé 35 lancers dans une victoire de 5-3 contre les Nordiques. Nous étions arrivés tard à Québec et j’avais dormi toute la journée du lendemain, alors je n’avais vu la ville que dans le noir. Mais je me souviens qu’on affrontait Joe Sakic et Mats Sundin et l’aréna m’impressionnait , relate le natif de Peace River en Alberta.

Chris Osgood a passé 17 saisons dans la LNH, dont 14 devant le filet des Red Wings. Photo : Associated Press / Sarah Conard

Même si j’étais dans l’Ouest, j’ai grandi en regardant les matchs de séries Canadiens-Nordiques au Colisée à Hockey Night in Canada.

D'admirateur à adversaire

C’est à cette époque que Chris Osgood a commencé à admirer le brio de Patrick Roy devant le filet des Canadiens. J’étais un fan des Flames et je me souviens bien de la série finale contre les Canadiens en 1989. Mais aussi de ses formidables séries éliminatoires en 1993. Je regardais les matchs en l’étudiant et j’admirais son côté compétitif.

La compétitivité extrême de Roy est aussi ce qui a marqué Chris Osgood, quelques années plus tard, lorsqu’il s’est retrouvé à l’affronter année après année dans le cadre de la rivalité entre les Red Wings et l’Avalanche.

Patrick Roy et l'Avalanche ont soulevé la Coupe Stanley en 1996 et 2001, les Red Wings et Chris Osgood en 1997 et 1998. Photo : Associated Press / Hans Deryk

Une rivalité où les esprits s'échauffaient régulièrement, dont un certain soir d’avril 1998 où le gardien des Wings s’est retrouvé à échanger des coups de poings avec celui qu’il admirait quand il était plus jeune.

C’était une dure rivalité. Ils essayaient de gagner la Coupe [Stanley] chaque année et nous aussi, mais c’est du passé maintenant. Patrick est une légende et ça a été un honneur pour moi de jouer contre lui , assure-t-il au sujet du nouvel entraîneur-chef des Islanders.

De père en fils

Aujourd’hui âgé de 51 ans, Osgood continue de fouler la glace régulièrement, mais comme père et entraîneur dans le programme de hockey mineur élite des Little Caesars de Détroit, rebaptisés Red Wings Jr. pour la durée du Tournoi pee-wee de Québec.

J’avais entendu beaucoup de bonnes choses au sujet du tournoi de la part d’autres anciens des Red Wings, mais c’est vraiment fantastique. Les jeunes adorent, les gilets sont très beaux et les gens ne pourraient pas être plus gentils et organisés , vante-t-il.

Contrairement à son père gardien de but, Max Osgood évolue à la position de centre pour les petits Red Wings. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Il faut dire que les Little Caesars ont aussi une réputation enviable à Québec, eux qui ont souvent été l’équipe à battre dans la classe AAA, la catégorie la plus relevée du tournoi. L’avenir dira si la formation 2023 perpétuera la tradition, mais l’équipe du jeune Max Osgood a commencé la compétition du bon pied, lundi, avec une victoire de 4-0 contre les Wings Jr. d’Adirondack.