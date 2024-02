À Calgary, la première halte-chaleur dédiée à la communauté autochtone ouvre ses portes

Le Centre d'amitié autochtone de Calgary ouvre la première halte-chaleur spécifiquement dédiée à la communauté autochtone en situation d'itinérance de la métropole.

Le projet pilote se situe dans le quartier de Montgomery, près d’un centre d'accueil autochtone pour aînés, dans les locaux qui avaient servi à la vaccination des membres de la population autochtone contre la COVID-19.

Le Centre d’amitié autochtone de Calgary a réussi à mettre sur pied cette halte-chaleur en trois semaines. Officiellement, elle ouvre ses portes le mardi 13 février, mais les employés affirment qu’ils sont déjà prêts à accueillir les gens qui se présenteront à la halte.

Un lieu pour échanger

Bien que la halte vise à répondre aux besoins des Autochtones, tous sont les bienvenus, affirme le directeur général du Centre d’amitié autochtone de Calgary, Shane Gauthier. Il veut faire de cet endroit un lieu sûr pour toutes les personnes vulnérables de Calgary, en particulier les Autochtones, explique-t-il.

Les Autochtones ont besoin d’un lieu sécuritaire pour pratiquer la purification par la fumée, pour parler avec les anciens et un endroit pour construire une communauté et se rassembler.

Ainsi, tous les mercredis, des aînés de différentes communautés, comme Jackie Bromley, viendront animer des ateliers.

Ouvrir en mode plein écran Jackie Bromley (Iminii'akii), de la Nation Kainai, et la mairesse de Calgary étaient présentes pour réaliser une cérémonie d'inauguration des locaux. Photo : Radio-Canada / Édith Boisvert

L'aînée de la Première Nation Kainai, Jackie Bromley, espère que le fait d'avoir un endroit où les individus peuvent connecter ensemble, parler leur langue et pratiquer la purification par la fumée sera le point de départ d’un processus de guérison. Pour inaugurer les locaux, l'aînée a procédé à une cérémonie sacrée.

Je suis très honorée de dire que c'est le bon endroit.

Un endroit chaleureux

La halte peut accueillir une quinzaine de personnes. Terran Shepard, qui développe les programmes au sein du Centre d'amitié autochtone de Calgary, trouve important de donner à l’endroit un air familier et accueillant.

Je veux qu’[ils] se sentent comme s’[ils] entraient dans un salon , dit-il.

Quatre pièces sont transformées en petit salon avec des fauteuils pour que les visiteurs puissent s'asseoir et se reposer, précise-t-il. En plus d’offrir de la chaleur, la halte fournira des collations, des vêtements chauds et des chaussettes neuves, car la plupart du temps, leurs pieds sont mouillés, ajoute Terran Shepard.

Ouvrir en mode plein écran La halte-chaleur ne permet pas la consommation de drogue ou d'alcool sur ses lieux, mais Terran Sheppard assure qu'ils ne refuseront aucune personne en état second. Photo : Radio-Canada / Édith Boisvert

La halte sera ouverte tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 jusqu’au 31 mars, mais les organisateurs espèrent que, pendant l’été, la halte se transforme en station d’hydratation. Elle offrira alors des électrolytes et de l’eau potable en plus d’être équipée d’une machine à air conditionné, souligne Terran Shepard.

La halte est réalisée en partenariat avec la Fondation Homeless Calgary, qui a octroyé 20 00 dollars pour la transformation de la clinique de vaccination en halte-chaleur et 80 000 dollars pour les frais d'exploitation.