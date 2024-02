Ski de fond : les Yukonnais aux anges après une victoire inattendue

L’athlète de Whitehorse Derek Deuling s'est senti « vraiment fort » après avoir permis au Canada de remporter une deuxième médaille d’or en l’espace d’une semaine aux Championnats mondiaux de ski des moins de 23 ans à Planica, en Slovénie.

J’étais nerveux de prendre la première étape, je ne voulais vraiment pas décevoir mes coéquipiers, mais dès que la course a commencé, je me suis senti confiant.

L’athlète compétitionnait dans la course en relais mixte avec ses trois coéquipiers Jasmine Drolet, de Rossland en Colombie-Britannique, Mac Hollman de Thunder Bay en Ontario et Lilian Gagnon de Québec au Québec.

Nous sommes juste émerveillés, c’est au-delà de nos attentes , souligne la Yukonnaise Emily Nishikawa, qui a représenté deux fois le Canada aux Jeux olympiques en ski de fond par le passé.

Une victoire difficile

Selon Nordiq Canada, cette victoire n’a toutefois pas été facile. L'organisme directeur du ski de fond au Canada a expliqué que la course avait nécessité d’énormes efforts et s'était déroulée sous une pluie battante .

Chaque étape a été chaudement disputée.

L’équipe canadienne était en sixième position après les deux premières étapes de cette course de 20 kilomètres. Mac Hollman a permis de rattraper l’écart de 15 secondes et ramené l’équipe à tout juste 2,2 secondes derrière l’équipe en tête avant de passer le relais à sa coéquipière Liliane Gagnon.

Dans un sprint de 150 mètres vers la ligne d’arrivée, Liliane Gagnon est parvenue à dépasser l’équipe française et l’équipe suédoise d’une fraction de seconde. Ce faisant, elle a marqué l’histoire du ski de fond canadien puisque le pays n’avait jamais, jusqu’ici, remporté la course à relais.

La nouvelle survient moins d’une semaine après la victoire historique de la fondeuse de Whitehorse Sonjaa Schmidt qui, le 6 février, est devenue la première canadienne à remporter l’or dans un championnat mondial U23 de ski de fond.

Ouvrir en mode plein écran Graham Nishikawa a repris les rênes de l'équipe de ski de fond du Yukon après le départ à la retraite d'Alain Masson. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

L’entraîneur de l’équipe de ski de fond du Yukon, Graham Nishikawa, raconte qu’il a regardé les résultats de la course au moment de son réveil, dimanche, et qu’il a été ébahi par la nouvelle et par la performance de Derek Deuling.

Il revient après une blessure et il a skié avec tellement de cran, souligne-t-il. Il a gardé le Canada dans la course. C’était un très bel effort d’équipe et l'on dirait qu’ils ont été inspirés par la médaille d’or de Sonjaa aussi.

Le Canada est en très bonne position pour le ski de fond en ce moment.

Des membres du club de ski de fond de Whitehorse étaient emballés par la nouvelle au mont McIntyre au cours ce week-end.

Ça a été une semaine en or, une semaine incroyable! lance Tom Ullyett, membre du club. Une semaine imprévisible, une semaine sans précédent. Je suis juste tellement heureux pour Derek et son équipe.

Pour Emily Nishikawa, ces victoires démontrent toute la force du programme de ski, dont son frère est l'entraîneur, et l’importance du soutien pour le sport au Yukon.

Le fait que ces Yukonnais gagnent des championnats mondiaux témoigne de ce programme, de ce qui se passe ici et c’est une grande inspiration pour les fondeurs en devenir , assure-t-elle.

Avec des informations de Cheryl Kawaja et Caitrin Pilkington