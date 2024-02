Transformée, l’ancienne prison de Chicoutimi prête à accueillir des personnes vulnérables

Le nouveau centre d’hébergement l’Équilibre, construit dans l’ancienne prison de Chicoutimi, est fin prêt à ouvrir ses portes et à accueillir des ex-détenus, des personnes faisant face à la justice, ainsi que des personnes souffrant d’un trouble de santé mentale.

Cinquante-six lits ont été aménagés dans le bâtiment construit en 1928. Huit seront destinés à des personnes en situation de crise, qui ont besoin d’une aide immédiate et ponctuelle de quelques jours. Le projet a nécessité des investissements de 15,6 millions de dollars, dont 11,1 millions de Québec.

Les autres seront offerts pour de plus longues périodes, pouvant aller jusqu’à des années. Deux appartements supervisés ont même été construits dans l’édifice pénitentiaire fermé en 2015.

Certains chambres offrent une vue sur la rivière.

Le centre sera offert sept jours sur sept, 24 heures du 24. Des professionnels seront sur place pour offrir des interventions psychosociales, des discussions de groupe et d’autres services de soutien.

Le logement supervisé, c'est vraiment le modèle que notre gouvernement met de l'avant pour toute la population vulnérable. Ça permet d'avoir son autonomie et d’avoir le soutien nécessaire lorsqu'il y a un besoin , a mentionné le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, lors de l’inauguration qui a eu lieu lundi en présence de plusieurs élus caquistes.

Le mobilier des chambres est moderne.

Ici, les gens vont pouvoir se rétablir, se réinsérer à leur rythme et évidemment permettre une diminution de l'utilisation de l'urgence et de l'hospitalisation.

L’un des objectifs du centre l’Équilibre est d’accompagner les personnes en difficulté de façon hâtive, pour éviter que leur situation ne se complique et qu’elles débarquent à l’urgence et soient intégrées dans les services de psychiatrie.

Il s’inscrit dans le Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026. Formulé en sept grands axes alors que les troubles de santé mentale sont en croissance au Québec à la suite de la pandémie, ce dernier vise à faciliter et à améliorer l’accès à des soins en santé mentale et à prévenir plutôt que guérir.

Plusieurs élus ont assisté à cette annonce, lundi matin.

Lionel Carmant, un ex-neurologue, était en compagnie de la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et la ministre responsable de l’Habitation, France-Hélène Duranceau.

Notre société, il faut la chérir, il faut en prendre soin. Puis quand on s'occupe des personnes les plus vulnérables, on le sait très, très bien que notre société va mieux , a mentionné de son côté Andrée Laforest.

Alors ici, je suis vraiment fière parce que c'est un beau projet de notre gouvernement. Puis on soutient la région.

Transformer un bâtiment patrimonial

Dans le cadre du projet, l’entrée principale de l’ancienne prison a été conservée. La ministre responsable de l’Habitation, France-Hélène Duranceau, a vanté le projet, en mentionnant qu’un bâtiment patrimonial avait été préservé, puis mis à profit pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Donc quand on regarde ça, on dit qu’on a le choix, soit on laisse aller ou bien on reprend cette bâtisse-là, puis on fait quelque chose avec [...] Finalement, convertir une prison en un centre qui pourra accueillir des gens-là en situation de vulnérabilité, des ex-détenus, des gens avec des problèmes de santé mentale, je pense que ça joint l'utile à l'agréable , a-t-elle dit.

Elle n’exclut pas que le concept soit reproduit ailleurs dans la province, bien au contraire. On a plusieurs projets de ce type-là qui sont explorés partout au Québec , a-t-elle souligné.

Si tout se passe comme prévu, des gens pourraient dormir au centre l’Équilibre dès lundi prochain.

L'entrée principale de l'ancienne prison, située sur la rue Price, au centre-ville de Chicoutimi, est toujours bien visible.

Rappelons qu'initialement, le centre de santé était prévu pour le printemps 2022. La hausse des coûts de construction a toutefois causé des délais supplémentaires et amené une explosion du budget.

L’établissement est entièrement géré par l’Association canadienne pour la santé mentale Saguenay, en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la région.

Pour avoir accès au service, la population peut communiquer avec le 811. Des intervenants travaillant dans des organismes communautaires ou des professionnels du milieu de la santé seront aussi bien au fait du service et pourront rediriger les personnes au besoin.

Pour assurer son fonctionnement, Québec versera 850 357 dollars annuellement.

