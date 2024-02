Le maire Lehouillier dit avoir eu l’assurance que le 3e lien sera étudié par la Caisse

Le maire de Lévis affirme que la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) lui a confirmé que son analyse de la mobilité dans la Communauté métropolitaine de Québec inclura bel et bien le projet de troisième lien autoroutier.

Gilles Lehouillier s’est récemment entretenu avec des représentants de CDPQ Infra, la filiale de la Caisse mandatée par le gouvernement Legault pour l'analyse du projet de transport structurant, dans le cadre d’une première rencontre exploratoire.

L’entretien lui a permis de valider une nouvelle fois l’intérêt de la Caisse à tenir compte du troisième lien dans ses travaux.

Un incontournable

Ce qu'on a dit à la Caisse, c’est que pour nous, le lien autoroutier entre les deux rives est un incontournable. On ne peut pas regarder globalement la mobilité entre les deux rives si on ne regarde pas cet aspect-là. Ce à quoi [les gens de] la Caisse de dépôt nous [ont répondu] qu'ils étaient d'accord , a déclaré Gilles Lehouillier lundi lors d’une conférence de presse virtuelle.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Lehouillier indique qu’il rencontrera à nouveau les représentants de CDPQ Infra au cours des prochains jours. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Après avoir appris, le mois dernier, que le Bureau de projet du troisième lien avait été vidé de ses employés, le maire de Lévis s’était mis à douter des intentions de CDPQ Infra et du gouvernement Legault.

Question fondamentale

Selon lui, la réaffectation des 11 employés du Bureau à d’autres tâches au sein du ministère des Transports et de la Mobilité durable démontrait un intérêt extrêmement limité envers le troisième lien.

La question fondamentale est de savoir si la Caisse compte intégrer à l’intérieur de son projet un lien autoroutier entre les deux rives , avait lancé Gilles Lehouillier.

Il avait également déploré ce qu’il perçoit comme un manque de constance de la part du gouvernement Legault à l’égard du troisième lien, allant jusqu’à parler d'un projet en dents de scie .

Préoccupation

Lors de sa récente rencontre avec les gens de CDPQ Infra, le maire de Lévis a d'ailleurs tenu à leur faire part de cette préoccupation.

Au niveau de la mobilité [et de la mobilité] interrives en particulier, il faut qu'on arrête d'aller un peu tous azimuts. Un bon matin, on se lève et c'est un tramway, le lendemain, on se lève et non, on revient au lien autoroutier. Alors, il faut savoir sur quel pied danser , a insisté Gilles Lehouillier.