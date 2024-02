Les stages en milieu rural, une piste de solution à la pénurie de médecins de famille

Les étudiants en médecine qui ont effectué un stage en zone rurale ont plus de chance de pratiquer la médecine familiale en dehors des grands centres urbains après leur scolarité.

Telles sont en substance les conclusions d'une étude publiée dans la revue Canadian Medical Education Journal (Nouvelle fenêtre) (en anglais) qui a suivi 1105 diplômés de l'Université de l'Alberta ayant effectué un stage en communauté rurale intégrée entre 2009 et 2016.

Les chercheurs révèlent également que suivre des stages en milieu rural est un facteur plus déterminant sur le choix d'exercer la médecine familiale ou de travailler en milieu rural que le fait de venir d'une région éloignée d'une grande ville.

L’exposition, une dimension clé

Depuis 2007, une vingtaine d’étudiants de l'Université de l'Alberta effectuent leur troisième année de médecine dans une communauté rurale de l’Alberta.

L’Université de Calgary offre le même type de programme.

Les deux tiers des diplômés terminent dans des zones rurales , note Rithesh Ram, directeur du programme d'externat longitudinal intégré à l’Université de Calgary. Cependant, il précise que certains étudiants pratiquent dans des zones rurales en dehors de la province.

Il met de l'avant l’importance de l’exposition dans le fait d’attirer et de retenir des médecins en régions éloignées. Si nous les exposons, ils ont beaucoup plus de chance de vouloir [...] y retourner après leurs études , dit-il.

Selon Jill Konkin, professeure au département de médecine familiale à l’Université de l’Alberta et co-auteure de l’étude, le programme incite des étudiants urbains à exercer en milieu rural, alors qu’autrement, il n’y aurait pas pensé.

Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas , note-t-elle.

L'une des conclusions les plus importantes de l'étude est que ce programme inspire des étudiants d'origine urbaine à choisir de pratiquer en milieu rural.

En plus de travailler avec les médecins qui exercent en région éloignée, les étudiants font aussi partie de la communauté, souligne-t-elle. Le sentiment d’appartenance et les relations qui se créent incitent de nombreux médecins à y retourner après leurs études.

Former les médecins de demain

Rithesh Ram note que les stages en milieux ruraux permettent également d’offrir une formation inégalée.

C’est aussi la meilleure façon pour former les jeunes médecins en général.

Il ajoute que les participants se distinguent de leurs collègues qui ont effectué des stages en ville. Ils ont presque un an d’avance en ce qui concerne leurs compétences ainsi que leur niveau de confiance en tant que médecins résidents , dit-il. Alors qu'en ville, les étudiants changent de départements toutes les quatre ou six semaines, en région éloignée, ils suivent un médecin généraliste durant toute la durée de leur stage.

Aucune journée n’est pareille que la journée précédente. Il y a toujours de nouvelles choses merveilleuses à apprendre et de nouveaux défis à relever, et je pense que c'est l'autre aspect que les étudiants ont l'occasion de voir , ajoute Jill Konkins, qui a travaillé durant plus de 20 ans en région éloignée.

Des barrières qui persistent