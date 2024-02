La capitale albertaine envisage d'augmenter son budget consacré à l’entretien de ses espaces végétalisés après la publication d'un document soulignant une baisse de la qualité de ses services.

Le rapport de l’administration municipale a révélé une baisse des dépenses notamment liées à la tonte, au désherbage et à la plantation de fleurs et d'arbres entre 2019 et 2023, tandis que la population a multiplié ses demandes pour ces services.

Soulevée lors d’une réunion des services publics et communautaires de la Ville le 5 février, la question sera à nouveau abordée lors d'une discussion sur le budget au printemps.

Des espaces verts qui s’étendent, mais un budget et des services qui décroissent

Le rapport de la Ville démontre que tandis que les espaces végétalisés ont augmenté de 5,1 % (pour les pelouses) et 18,8 % (pour les plantes) en 5 ans, le budget consacré à leur entretien a baissé respectivement de 9,3 % et 11,9 %. Et ce, alors que la municipalité admet un intérêt grandissant pour le vert et les loisirs en plein air.

Là où les niveaux de service sont maintenus quantitativement, les équipes opérationnelles ont ajusté leurs pratiques pour réduire la qualité du service.

Le rapport cite en exemple l’utilisation de désherbeuses pour couper les mauvaises herbes, plutôt que de les arracher à la racine, ce qui a pour effet d'augmenter la croissance des mauvaises herbes entre les cycles d'entretien.

Des services à la baisse dénoncés par le président de la section locale 30 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Eric Lewis, qui déplore le fait qu' ils leur demandent de faire plus avec moins .

Des conséquences négatives pour la population

Ce document met aussi en évidence les impacts négatifs de ces défis opérationnels sur l’usage des espaces par la population, exemples à l'appui. Comme la réduction des surfaces où faire du sport et marcher, ou encore le manque de visibilité, en raison des mauvaises herbes et de la végétation haute.

Les auteurs du rapport ont comparé les services offerts par Edmonton à ceux d’autres villes de la province et la différence est parfois significative. Par exemple, la capitale provinciale s’occupe de ses noues végétalisées au centre-ville – des rigoles plantées d'arbres et arbustes – tous les 17 jours, alors que Calgary et Saint-Albert les entretiennent tous les 7 jours. En général, toutes les villes répondantes tondent le gazon plus fréquemment qu'Edmonton, c'est-à-dire une fois toutes les deux semaines, contre deux fois par saison à Edmonton.

Augmenter ses employés ou faire appel à des travailleurs saisonniers

La municipalité conclut qu’il lui faudrait environ 12 mois pour examiner et restructurer ses services et que ces changements pourraient être appliqués à l’été 2025.

Pour atteindre ses objectifs d’amélioration de ses services, elle étudie deux possibilités : soit augmenter le nombre de travailleurs saisonniers de première ligne, pour un budget estimé à 3,826 millions de dollars, ou créer 53 postes permanents avec si possible des postes saisonniers en hiver, pour un coût de 4,409 millions de dollars.

Nous voulons augmenter ces ressources afin de pouvoir entretenir correctement nos boulevards, aires de jeux et autres espaces publics, afin de garder notre ville propre et agréable pour tout le monde , a commenté le maire Amarjeet Sohi à CBC /Radio-Canada.

Avec les informations de Nicholas Frew