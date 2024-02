Une Première Nation demande des excuses à un député pour des propos « irrespectueux »

La Première Nation de Piapot en Saskatchewan demande au député fédéral conservateur Kevin Waugh de présenter des excuses à la suite de ses propos concernant des usines d'épuration situées dans des communautés autochtones.

Lors d'un débat à la Chambre des communes la semaine dernière, Kevin Waugh a affirmé que des Autochtones incendiaient ces usines en raison de leur frustration envers les libéraux.

Dans ma province natale de la Saskatchewan, j'ai vu des communautés autochtones brûler des usines de traitement de l'eau parce que le gouvernement libéral n'avait rien fait , avait déclaré M. Waugh en s'adressant à la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu.

En Saskatchewan, une usine de traitement des eaux dans la communauté Nakota de Carry the Kettle avait été endommagée par un incendie en 2019, et une autre, dans la communauté crie-assiniboine de Piapot, avait brûlé en 2018. La cause de ces incendies n'a jamais été établie.

Dans un communiqué publié dimanche, le chef de la Première Nation de Piapot, Mark Fox, rejette les déclarations de Kevin Waugh en les qualifiant de grossièrement irrespectueuses . Il lui demande de rétracter ses affirmations sans fondement .

Ces déclarations du député sont non seulement sans fondement, mais aussi profondément irrespectueuses à l'égard des membres de la Première Nation de Piapot et de toutes les Premières Nations qui se sont engagées à gérer leurs terres et leurs ressources.

Kevin Waugh est revenu sur ses propos quelques jours plus tard et son bureau a admis que le député n'avait pas l'intention de faire des insinuations au sujet des causes de ces incendies.

Le député [Kevin] Waugh soulignait qu'après huit ans de Justin Trudeau et du gouvernement libéral, nous n'avons que des promesses non tenues et d'innombrables communautés autochtones qui n'ont pas accès à l'eau potable , a déclaré un porte-parole du bureau du député la semaine dernière.

Des « stéréotypes nuisibles »

De son côté, le grand chef de l’Organisation des chefs du sud du Manitoba, Jerry Daniels, estime que les propos de M. Waugh alimentent les préjugés à l'encontre des Premières Nations. L’organisation en question représente 34 Premières Nations dans la province voisine de la Saskatchewan.

M. Daniels demande à tous les députés de ne pas oublier l'héritage du colonialisme au Canada et de se souvenir de l'importance d'établir avec les Premières Nations des relations fondées sur la gentillesse et le respect mutuel, dans l'intérêt de tous .

La semaine dernière, Patty Hajdu a indiqué qu'elle estime que les propos tenus par Kevin Waugh sont inappropriés, en particulier dans le cadre d'un débat sur un projet de loi concernant la qualité de l'eau dans les communautés des Premières Nations.

Le projet de loi vise notamment à renforcer la collaboration en matière de protection de l'eau et à codifier une nouvelle commission de l'eau dirigée par les Premières Nations.

La première question provenant du côté conservateur a vraiment illustré le genre de stéréotypes nuisibles avec lesquels les Premières Nations vivent depuis très longtemps , a alors indiqué Mme Hajdu aux journalistes.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le projet de loi a été déposé en décembre dernier, plus d'un an après que le gouvernement fédéral a abrogé une loi sur l'eau potable pour les Premières Nations qui datait du gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Mme Hajdu a présenté le nouveau projet de loi comme le résultat d'une collaboration et d'un partage des connaissances, bien que certaines Premières Nations aient contesté cette affirmation lors de la présentation du projet.

La ministre fédérale a souligné également qu'elle consulterait le leader du gouvernement intérimaire, Steven MacKinnon, pour savoir s'ils vont demander à Kevin Waugh de retirer ses commentaires.

Avec les informations de La Presse canadienne