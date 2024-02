Dernier appel pour un Riôtel à Rimouski

« J'ai dit aux élus de Rimouski que c'est le dernier site qu'on regarde ». Après 10 ans et des centaines de milliers de dollars dépensés, le président-directeur général du Groupe Riôtel Hospitalité, François Rioux, y va d'une ultime tentative pour établir un hôtel de 100 chambres au centre-ville de Rimouski, sur les terrains de l'ancien Tim Hortons et d'Aliments M&M sur la rue Saint-Germain Ouest.

Cette fois, c'est le stationnement qui bloque le projet. On n'avait pas les places de stationnement disponibles [pour la construction de l'hôtel] à moins d'en retirer d'un autre usage , mentionne le maire de Rimouski, Guy Caron. Ça achoppe à ce niveau-là. On n'est pas en mesure de lui garantir les espaces dont il aurait besoin.

Oui, l'enjeu du stationnement pourrait définitivement faire avorter notre projet à Rimouski.

Sans rentrer dans les détails, François Rioux évalue une dernière option pour tenter de dénouer l'impasse. Sans quoi, il tournera la page, après avoir évalué quatre différents sites.

À l'heure actuelle, les deux terrains achetés par l'homme d'affaires matanais offrent peu d'options.

Il est impossible de stationner plus d'une trentaine de voitures en surface, et encore. La solution la plus logique consisterait en un stationnement sous-terrain ou encore en étages, à même l'hôtel. Mais François Rioux refuse d'en dire plus sur l'idée qu'il entend soumettre à la Ville prochainement.

On est revenus avec une idée et on essaie de voir si elle a du sens. On a la tête dure et on essaie d'être le plus créatif possible , raconte-t-il.

En 2022, les discussions avec la Ville n'ont pas permis d'en arriver à une solution. Depuis, le projet a été mis sur pause, affirme le PDG .

Qui plus est, la Ville pourrait devoir se priver d'une partie des 144 cases de la place des Anciens-Combattants, qui deviendra un espace vert.

Le groupe Riôtel de Matane songe construire un hôtel de 100 chambres sur les terrains de l'ancien Tim Hortons et d'Aliments M&M sur la rue Saint-Germain Ouest à Rimouski.

L'hôtel de 100 chambres s'élèverait sur huit à douze étages. On est très emballés par les esquisses préliminaires. Ça va être un bâtiment signature , renchérit M. Rioux qui évoque, selon un scénario optimiste, une construction en 2025.

L'hôtel Riôtel de Matane

PPCMOI à l'horizon

François Rioux dit aussi s'inquiéter de la contestation entourant de récents projets à Rimouski lorsqu'il déposera son projet de construction.

La contestation est omniprésente. C'est sûr que l'humain a le droit à ses idées, mais oui, on a une préoccupation, c'est définitif.

Car même si une solution est trouvée concernant le stationnement, il restera une autre étape charnière. La Ville devra modifier ses règles pour permettre l'érection d'une tour sur la rue Saint-Germain Ouest. Les propriétaires du secteur auront à se prononcer, car le règlement d'urbanisme prévoit un maximum de quatre étages sur ce terrain.

Riôtel devra donc soumettre un Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI).

Le PDG du Groupe Riôtel Hospitalité, François Rioux

Le PDG du Groupe Riôtel Hospitalité est d'avis que son projet va de pair avec la revitalisation du centre-ville que souhaite amorcer le maire Caron. Il implique la création d'un parc urbain sur la place des Anciens-Combattants et le développement d'un quartier de la culture.

L'hôtel serait un plus pour le centre-ville et le réaménagement serait un plus pour notre hôtel.

D'ailleurs, il dit ne pas écarter une solution en collaboration avec la ville pour régler les problèmes de stationnement, encore une fois, se gardant d'en dire plus sur ses intentions.

Rimouski ou Québec?

Riôtel projette de construire un hôtel à Québec sur un site que François Rioux garde secret, pour l'instant.

En 2023, à cause de l'impasse du stationnement, Riôtel s'est concentré sur un autre projet, soit celui de s'implanter à Québec. Un autre vieux rêve que caresse l'homme d'affaires matanais depuis longtemps.

François Rioux est toutefois sans équivoque, les deux projets ne pourront voir le jour en même temps. Il faudra en prioriser un.

Et actuellement, celui de Québec détient une bonne longueur d'avance. L'année 2023 a été consacrée au projet de Québec parce que nous ne sommes pas propriétaires du site, contrairement à Rimouski. Mais tant que tout n'est pas attaché, tout peut arriver.

Si jamais le projet de Québec débloque, la construction pourrait s'amorcer au début de 2025. Il faudra alors attendre deux ou trois ans avant que ne s'enclenche celui de Rimouski, précise le PDG du Groupe Riôtel Hospitalité.