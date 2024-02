L'offensive de formation en construction lancée par le gouvernement du Québec connaît un grand succès en Mauricie. Quelque 155 étudiants sont déjà en voie d'être formés pour devenir menuisiers et ferblantiers. Ils devraient être à l'œuvre sur les chantiers dès l'été prochain.

Que ce soit avec l'étude des murs, des planchers, de la finition intérieure et extérieure, de la lecture et du calcul des plans, des apprentis charpentiers-menuisiers de la région mettent les bouchées doubles pour apprendre tous les rudiments de leur nouveau métier et sont attendus avec impatience sur les chantiers.

Nathan Hamel fait partie de ce programme qui est de courte durée, six mois seulement, dans lequel les étudiants sont rémunérés à raison de 750 $ par semaine. Après le cégep et l’armée, il a choisi de se réorienter vers le bâtiment.

J’ai été chanceux d’être choisi pour le programme, dit Nathan Hamel. C’est une belle opportunité pour pouvoir travailler dans le futur.

Il ajoute que le salaire est aussi bienvenu, puisqu’il leur permet de subvenir à leurs besoins tout en étudiant.

Trop de candidatures pour le nombre de places

En Mauricie, la demande a surpassé l'offre, soit 600 candidatures reçues pour les 155 places disponibles en menuiserie et en ferblanterie. Il y a eu donc eux quelques malheureux. Le même phénomène est vécu à l'échelle de la province.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a visité lundi les locaux de Trois-Rivières où la formation est dispensée et a pris plaisir à rencontrer les étudiants.

C’est un ascenseur qui leur permet d’intégrer l’industrie de la construction. C’est hyper bénéfique , note-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre du Travail, Jean Boulet, a visité lundi les installations du secteur Sainte-Marthe-du-Cap, où sont formés les étudiants en construction de la région. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Il y en a pour qui ce sont des réorientations de carrière. Il y en a pour qui ce sont des opportunités de vie. Il y a aussi beaucoup de filles qui intègrent le programme, et plusieurs personnes issues de la diversité québécoise.

Les inscriptions, les locaux, les formateurs, les outils, les matériaux, tout a été créé en un temps record pour mettre sur pied la formation.

Le coordonnateur de la formation continue au Centre de service scolaire Chemin-du-Roy, Jean-Frédéric Bourassa, apprécie le travail qui a été réalisé pour y parvenir.

Ça s'est fait très rapidement entre le 15 décembre jusqu'à l’arrivée de nos cohortes, le 9 janvier. Il y a eu beaucoup de travail pour mettre les lieux sécuritaires et pour les rendre aptes à recevoir des groupes de formation , fait-il valoir.

La formation est dispensée dans les locaux inoccupés de l’entreprise Toitures Mauriciennes, située dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap. Ce lieu a été réservé jusqu'en décembre.

Le programme n'est pas contraignant sur le plan de la rétention, mais le ministre Boulet croit que la grande majorité des étudiants prendront le chemin des chantiers, diplôme en main.

Selon lui, le fait que certains se soient inscrits par loisir ou pour des projets personnels relève de l’anecdote.

