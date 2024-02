La construction de logements de plus en plus difficile à Gatineau, selon des entrepreneurs

Alors que la pénurie de logements continue de faire rage, des entrepreneurs de Gatineau estiment qu'il est de plus en plus fastidieux de construire au centre-ville de Gatineau. Les délais pour obtenir des permis de construction et le caractère patrimonial de certains édifices compliquent leur tâche.

Des entrepreneurs de Gatineau maintiennent que la lourdeur administrative au niveau de l'émission de permis leur complique la vie. Le président de Brigil, Gilles Desjardins, estime que Gatineau fait piètre figure en comparaison avec le reste du Québec.

Dans un contexte de pénurie du logement, ce sont les entrepreneurs qui peuvent faire la différence, avance-t-il. Le gouvernement n’a pas la capacité financière pour bâtir ces logements à travers le Canada. Ça va coûter une fortune.

À Gatineau, on a du terrain pour 30 000 unités [à développer].

Selon ce dernier, l'entreprise arriverait à livrer jusqu'à 3500 unités par année si les embûches administratives venaient à disparaître. M. Desjardins demande à la Ville de travailler avec les entrepreneurs plutôt que de bloquer des projets, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Desjardins estime que les élus font preuve de manque de vision. Photo : Radio-Canada / Patrick Foucault

Certains des terrains que l'entreprise a acquis il y a 20 ans n'ont toujours pas été mis en chantier , se désole-t-il. Ce dernier rapporte avoir désormais une préférence pour des projets à Ottawa, qui demandent jusqu'à quatre fois moins de temps à mettre en chantier, selon ses estimations.

Si on a des modèles qui fonctionnent mieux dans d’autres villes canadiennes, pourquoi est-ce qu’on ne s’en inspire pas? , se questionne, pour sa part, le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson.

Il donne en exemple l'octroi de superpouvoirs aux maires de plus d'une vingtaine de municipalités ontariennes pour stimuler la construction de logements.

Ce dernier soutient qu'en plus de perdre un temps précieux, les entrepreneurs doivent composer avec des dépenses importantes.

Ce sont des millions de dollars que les entrepreneurs mettent sur la table et ils vont avoir la même considération qu’un citoyen qui va chercher un permis pour sa remise ou sa piscine , illustre-t-il.

Le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Steve Moran, reçoit les critiques concernant la lenteur bureaucratique pour l'obtention de permis et explique qu'il partage les craintes des entrepreneurs.

Admettons que le service à la clientèle n'est pas au rendez-vous et il faut améliorer les choses à ce niveau-là.

Bien que des changements soient nécessaires quant à l'accueil des nouveaux projets, M. Moran souligne l'importance de maintenir les processus en place, puisqu'ils assurent une certaine forme de démocratie.

Le défi des édifices patrimoniaux

Le caractère patrimonial de plusieurs bâtiments au centre-ville ajoute une couche de tracas pour certains développeurs. Pour M. Moran, le patrimoine ne constitue pas un défi pour la construction, mais plutôt une richesse. Il faut le mettre en valeur, est-il d'avis.

Le conseiller concède toutefois que certaines particularités ajoutent une complexité comme le caractère patrimonial de certains édifices et les terrains contaminés par les anciennes industries.

Je pense qu’il faut avoir une approche plus structurée en matière de patrimoine pour permettre aux promoteurs une meilleure planification et une meilleure prévisibilité quand ils veulent construire , lance-t-il.

C’est faux de prétendre qu’il n’y a pas de projets qui lèvent dans le centre-ville , soutient de son côté Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant. C’est important de préciser que la Ville de Gatineau est l’une des villes au Québec qui délivre le plus de permis par rapport à sa population.

La nuance se trouve du côté des mises en chantier. Dans les dernières années, il y a eu deux fois plus de permis émis que de mise en chantier à Gatineau, explique M. Champagne. Il ajoute que, pour les promoteurs qui déposent des projets qui respectent le plan d’urbanisme, il n’y a pas trop d'embûches et ça chemine plutôt bien .

