L’Estrie n’échappe pas à la hausse des cas de VIH

L’Agence de la santé publique du Canada fait état de 1833 nouveaux cas déclarés de VIH en 2022. Une hausse de près de 25 % qui se fait ressentir en Estrie.

Nous on le voit de par notre membership qui a quand même eu une augmentation significative cette année dans les demandes de services , souligne la directrice générale de La Réplique en Estrie, Valérie Samson.

L’organisme soutient les personnes vivant avec le VIH ou le sida dans la région. Moins d’une dizaine de nouveaux membres par année faisaient appel à La Réplique par le passé. Cette année, c’est plutôt une vingtaine de personnes.

C’est sûr que c’est inquiétant quand on parle d’une maladie comme le VIH, qui était quand même assez stabilisée. Ça allait bien. Maintenant, on voit qu’il y a une recrudescence, c’est inquiétant. Il faut vraiment sensibiliser les gens au dépistage étant donné qu’il n’y a pas de symptôme au VIH.

La pandémie est montrée du doigt dans le dernier bilan, notamment en raison de la baisse des dépistages et des campagnes de sensibilisation auprès de la population.

Une situation désolante, mais qui ne surprend pas le Dr Réjean Thomas de la clinique l’Actuelle. On ne parle plus de ITSS. On parle de la lutte contre le tabagisme. On parle de la lutte contre le cancer. On ne parle plus des ITSS et du VIH , dit-il.

La Saskatchewan et le Manitoba sont en tête de liste au pays avec 19 et 13 cas par 100 000 habitants. Selon la Fondation canadienne pour la recherche sur le sida (CANFAR), le Québec arrive au troisième rang avec un taux légèrement supérieur à la moyenne nationale de 4,7 cas par 100 000 habitants.

La CANFAR souhaite mettre fin à l'épidémie nationale d’ici 2025, un objectif irréaliste pour plusieurs acteurs dans le domaine. À La Réplique Estrie, on vise plutôt 2030, un objectif ambitieux , mais réaliste , selon Valérie Samson.

Par la prévention, par le dépistage, par le soutien, par la réduction des méfaits et par les partenariats intersectoriels, je pense qu’on peut y arriver , dit-elle.

Avec les informations de Brigitte Marcoux