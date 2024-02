Ottawa versera 733 millions $ à la C.-B. pour améliorer les soins de santé des aînés

Ottawa a signé lundi un accord bilatéral de 733 millions $ avec la Colombie-Britannique visant à améliorer les soins de santé pour les personnes âgées.

L’accord a été annoncé lundi midi par Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, et par Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique. La province doit recevoir ces fonds sur 5 ans, d’ici 2029.

Cet accord vise à améliorer spécifiquement les soins destinés aux personnes âgées. L’argent doit permettre un meilleur accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et à des soins de longue durée (SLD). Ce financement fait suite à l’accord bilatéral de 1,2 milliard de dollars avec la province annoncé en octobre 2023 , précise Santé Canada dans un communiqué.

La moitié de ces fonds sera consacrée au développement des soins à domicile et en milieu communautaire. L’objectif, notamment, est de réduire la pression exercée sur les hôpitaux et les services d’urgence.

Adrian Dix a tenu à saluer cet accord bilatéral important . Le ministre provincial de la Santé a expliqué que le pays fait face à un vieillissement de sa population. Il a ainsi pris l’exemple de la ville de Fort Saint James, dans le centre de la province.

Dans cette ville, la population qui travaille va décliner dans les 10 prochaines années. Celle des gens âgés de plus de 75 ans va, elle, bondir de 196 %. Cet accord reflète ce changement de notre société.

Un constat que partage Johanne Dumas, présidente du programme Carrefour 50 + de la Colombie-Britannique.

Dans les 5 à 10 prochaines années, il va y avoir un nombre énorme de gens qui auront besoin de soins. Ceci notamment à cause des cancers et d’autres maladies liées à la vieillesse, comme la démence, par exemple.

Un peu maigre

Johanne Dumas reste sur sa faim après l’annonce de cet accord bilatéral.

Ce n'est pas beaucoup de sous, mais c’est des sous. C’est un peu maigre comme fonds , regrette-t-elle, conseillant au gouvernement provincial de ne pas éparpiller cet argent sur un éventail de problèmes auxquels font face les aînés .

Il va falloir trouver plus de sous pour aider ces gens , avertit Johanne Dumas. Après tout, ce sont eux qui ont bâti le Canada, qui ont construit toutes ces infrastructures dont nous pouvons profiter aujourd’hui. Il faut leur donner la chance d’avoir plus de dignité et d’aller de l’avant dans un espace agréable autant que possible.